TechnipFMC : annonce ses résultats du troisième trimestre 2018

Prises de commandes de 3,6 milliards de dollars ; pour le quatrième trimestre consécutif, le montant des commandes du segment Subsea est supérieur au montant de son chiffre d'affaires

Croissance du carnet de commandes dans tous les segments par rapport à l’exercice précédent

Les nouvelles prévisions pour 2018 reflètent la solidité des performances opérationnelles dans l'Onshore/Offshore ainsi que la révision des perspectives de marché pour le segment Surface Technologies Regulatory News: TechnipFMC plc (NYSE : FTI) (Paris : FTI) a publié aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre 2018. Le chiffre d’affaires global de la Société s’est établi à 3 143,8 millions de dollars. Le résultat net global a atteint 136,9 millions de dollars, soit 0,30 dollar par action diluée. Sont inclus dans ce résultat 2,9 millions de dollars au titre de charges et crédits après impôts, soit 0,01 dollar par action diluée ; le bénéfice par action dilué ajusté s’est élevé à 0,31 dollar. L’EBITDA ajusté, qui exclut les charges et crédits, a atteint 430,5 millions de dollars ; la marge d'EBITDA ajusté a été de 13,7 %. Les charges et crédits après impôts sont détaillés dans les annexes jointes au présent document. Les autres éléments significatifs avant impôts ayant eu une incidence sur le trimestre, et pour lesquels nous ne fournissons pas de prévisions sont les suivants : Des pertes de change de 34,4 millions de dollars, soit 0,05 dollar par action diluée, intégrées aux charges corporate ; et

Une augmentation de la dette à payer aux partenaires de coentreprises, d'un montant de 93,2 millions de dollars, soit 0,20 dollar par action diluée, qui a été intégré aux charges d'intérêts. Résumé des états financiers Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document. (en millions sauf montants par action) Trimestre clos le 30 septembre 2018 Trimestre clos le 30 septembre 2017 Variation Chiffre d’affaires 3 143,8 $ 4 140,9 $ (24,1 %) Résultat net 136,9 $ 121,0 $ 13,1 % BPA dilué 0,30 $ 0,26 $ 15,4 % EBITDA ajusté 430,5 $ 536,2 $ (19,7 %) Marge d’EBITDA ajusté 13,7 % 12,9 % 74 pbs Résultat net, hors charges et crédits 139,8 $ 183,6 $ (23,9 %) BPA dilué, hors charges et crédits 0,31 $ 0,39 $ (20,5 %) Prise de commandes 3 647,2 $ 2 461,9 $ 48,1 % Carnet de commandes 15 178,0 $ 13 902,4 $ 9,2 % Doug Pferdehirt, Directeur Général de TechnipFMC, a déclaré : « Nos résultats du troisième trimestre reflètent clairement le bénéfice de la réduction de nos coûts de structure et la qualité de réalisation de nos projets. Cela s’est particulièrement vérifié dans le segment Onshore/Offshore où la réalisation de projets clés comme le projet Yamal LNG est restée forte, ce qui a permis de renforcer encore davantage la marge d’EBITDA ajusté. Le segment Subsea a continué d’afficher une solide performance opérationnelle. Les résultats du segment Surface Technologies ont légèrement progressé par rapport à l’exercice précédent malgré le ralentissement de l'activité de complétion de puits en Amérique du Nord ». « La prise de commandes de l’ensemble de la Société a une fois de plus été supérieure au chiffre d’affaires, soutenant ainsi une reprise de la croissance du carnet de commandes par rapport à l'exercice précédent. Le montant global du carnet de commandes de la Société s’est établi à 15,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 9 % par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, avec une croissance observée dans chacun des segments ». Doug Pferdehirt a poursuivi : « Au cours du trimestre, nous avons livré le train n°2 du projet Yamal LNG, avec près de six mois d’avance sur le calendrier initial. Le volume de GNL expédié depuis Yamal à ce jour dépasse désormais la barre des 5 millions de tonnes, un résultat rendu possible grâce à la réalisation accélérée du projet. La construction et la mise en service du train n°3 progressent bien et sont en bonne voie pour une nouvelle livraison anticipée ». « Nous avons également achevé avec succès deux autres projets iEPCI™ pour Equinor au cours du trimestre, Trestakk et Visund Nord, tous deux situés sur le plateau continental norvégien. Sur Trestakk, qui a été le premier projet iEPCI™ qui nous a été attribué, nous sommes parvenus à livrer avec succès un système sous-marin complet en une seule saison d'opérations en mer. Le projet de Visund Nord a été réalisé en seulement 21 mois, du choix du concept à la mise en production, ce qui représente un nouveau record pour Equinor. Un important facteur de succès dans la réalisation de ces projets a reposé sur la solide collaboration avec notre partenaire Equinor, ainsi que sur les capacités intégrées dont dispose TechnipFMC ». Doug Pferdehirt a conclu en ces termes : « Les perspectives d'évolution de nos trois piliers de croissance que sont le subsea, les hydrocarbures non conventionnels et le GNL, demeurent positives ». « Dans le subsea, la reprise entamée il y a deux ans se poursuit. Dans ce segment, sur cinq des six derniers trimestres, notre ratio prise de commandes/chiffre d'affaires (book-to-bill) a été supérieur à 1. Le nombre de décisions finales d'investissement (FID) continue d'augmenter pour les grands projets grâce à l'amélioration considérable de la rentabilité économique des projets et des flux de trésorerie des opérateurs. La poursuite de la croissance de notre activité dans le domaine des études d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) renforce encore davantage nos perspectives favorables. Proposant l’offre la plus complète du marché et forte de sa capacité à exploiter les technologies de nouvelle génération telle que Subsea 2.0™, TechnipFMC tire parti de l'évolution du marché vers des projets de développement intégrés dans le subsea ». « En ce qui concerne l'activité dans le secteur des hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis, les incertitudes à court terme concernant l'activité de complétion de puits devraient s’avérer transitoires. Nous pensons que la croissance de la demande d'hydrocarbures va se poursuivre et que le marché finira par résoudre les contraintes liées aux capacités de transport. En parallèle, le nombre de puits forés mais non achevés continue de croître ; les complétions nécessaires suivront prochainement ». « Le GNL demeure l'un des marchés qui affiche la croissance la plus forte dans le secteur des hydrocarbures. La croissance de la demande laisse penser qu'une nouvelle vague de projets dans le GNL devra être validée en 2019 et au-delà. Plus de 50 années d'expérience nous ont amenés à assurer la réalisation de plus de 20 % des capacités opérationnelles mondiales. Nous sommes donc bien positionnés pour saisir les opportunités associées à cette croissance du marché ». Principaux éléments financiers et opérationnels – Troisième trimestre 2018 Subsea Principaux éléments financiers Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document. (en millions) Trimestre clos le 30 septembre 2018 Trimestre clos le 30 septembre 2017 Variation Chiffre d’affaires 1 209,1 $ 1 478,2 $ (18,2 %) Résultat d’exploitation 79,7 $ 102,8 $ (22,5 %) EBITDA ajusté 188,5 $ 260,4 $ (27,6 %) Marge d’EBITDA ajusté 15,6 % 17,6 % (203 pbs) Prise de commandes 1 553,9 $ 979,8 $ 58,6 % Carnet de commandes 6 343,4 $ 5 948,9 $ 6,6 % Au troisième trimestre, le segment Subsea a enregistré un chiffre d’affaires de 1 209,1 millions de dollars. Ce chiffre représente une baisse de 18,2 % par rapport à l'exercice précédent, et s'explique par l'arrivée à terme d'un certain nombre de projets en Afrique, en Europe et dans la région Asie-Pacifique ; cette baisse a par ailleurs été partiellement compensée par une augmentation de l'activité en Amérique du Sud. Les précédentes périodes de baisse des prises de commandes, dues à un repli du marché, continuent de peser négativement sur le chiffre d’affaires du segment Subsea. Le segment Subsea a enregistré un résultat d’exploitation de 79,7 millions de dollars ; l’EBITDA ajusté a atteint 188,5 millions de dollars avec une marge de 15,6 %. Le résultat d'exploitation a reculé par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison d’une diminution anticipée du chiffre d'affaires et d'un carnet de commandes reposant sur des prix plus compétitifs ; ce recul a par ailleurs été partiellement compensé par les synergies issues de la fusion et d'autres actions de réduction des coûts. Le calendrier d'achèvement de certains projets a continué d'avoir des répercussions bénéfiques sur les marges au cours de la période, bien que dans une moindre mesure par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Ce sont ces mêmes facteurs qui sont à l’origine du recul de l’EBITDA ajusté par rapport à l’exercice précédent. Au troisième trimestre, le taux d’utilisation des navires s’est établi à 69 %, soit un recul par rapport aux 71 % du deuxième trimestre 2018 et aux 70 % du troisième trimestre 2017. Faits marquants du troisième trimestre pour le segment Subsea Projet iEPCI™ Trestakk pour Equinor (Norvège) Réalisation en 22 mois d'un système de production subsea n'ayant nécessité qu'une seule saison d'opérations en mer. Projet IOR iEPCI™ Visund Nord pour Equinor (Norvège) Nouveau record de rapidité de réalisation d'un projet pour Equinor ; le projet a été mené à bien en l'espace de 21 mois entre la phase de choix du concept et la mise en production. Projet Kaombo pour Total (Angola) Achèvement réussi de la campagne d’installation pour l'unité flottante de production, stockage et transfert (FPSO) Nord. Les prises de commandes du segment Subsea sur le trimestre ont représenté un montant de 1 553,9 millions de dollars. L'annonce de l'attribution du contrat suivant a été prise en compte sur la période : Projet Liza Phase 2 pour ExxonMobil (Guyana) Ce contrat couvre l'ingénierie du système sous-marin pour la phase 2 du projet Liza. Après la phase d’ingénierie et sous réserve des approbations gouvernementales requises, de la validation du projet et de l’autorisation de procéder à la phase suivante, TechnipFMC assurera la fabrication et la livraison des équipements sous-marins. Le périmètre comprend 30 arbres verticaux améliorés en eaux profondes et outils associés, ainsi que huit collecteurs et les équipements de contrôle et de raccordement associés. Subsea Écoulement estimé du carnet de commandes au 30

septembre 2018

(en millions) Carnet de commandes consolidé* Carnet de commandes non consolidé** 2018 (3 mois) 1 102,7 $ 23,4 $ 2019 2 798,2 $ 179,7 $ 2020 et au-delà 2 442,5 $ 792,8 $ Total 6 343,4 $ 995,9 $ * Le carnet de commandes n’inclut pas l’intégralité du chiffre d’affaires potentiel pour les services subsea. ** Le carnet de commandes non consolidé reflète la part proportionnelle du carnet

de commandes liée aux coentreprises qui ne sont pas consolidées en raison de la

participation minoritaire détenue dans celles-ci. Onshore/Offshore Principaux éléments financiers Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document. (en millions) Trimestre clos le 30 septembre 2018 Trimestre clos le 30 septembre 2017 Variation Chiffre d’affaires 1 532,5 $ 2 308,1 $ (33,6 %) Résultat d’exploitation 243,4 $ 206,4 $ 17,9 % EBITDA ajusté 227,3 $ 244,6 $ (7,1 %) Marge d’EBITDA ajusté 14,8 % 10,6 % 423 pbs Prise de commandes 1 666,1 $ 1 153,0 $ 44,5 % Carnet de commandes 8 378,8 $ 7 559,3 $ 10,8 % Au troisième trimestre, le segment Onshore/Offshore a enregistré un chiffre d’affaires de 1 532,5 millions de dollars. Cela représente un recul de 33,6 % par rapport au chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice précédent dû à l'achèvement à venir de plusieurs grands projets, et notamment celui de Yamal LNG. Ce recul anticipé du chiffre d'affaires a été légèrement compensé par la forte croissance de l'activité Process Technologies. Le segment Onshore/Offshore a enregistré un résultat d'exploitation de 243,4 millions de dollars. En dépit du recul du chiffre d'affaires, cela représente une progression de 17,9 % par rapport au résultat d'exploitation du troisième trimestre de l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation a bénéficié de plusieurs éléments au cours du trimestre, notamment une prime au titre du projet Yamal LNG en raison de l’acceptation provisoire du train n°2, la réalisation d'une plus-value sur la cession d'un chantier offshore, une diminution des charges de restructuration et autres indemnités de départ, ainsi que la grande qualité de réalisation des projets. Le segment Onshore/Offshore a enregistré un EBITDA ajusté de 227,3 millions de dollars, soit un repli de 7,1 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent malgré un recul de 33,6 % du chiffre d'affaires sur la même période. L'impact négatif du recul anticipé du chiffre d'affaires a été partiellement compensé par la prime du projet Yamal LNG et la grande qualité de réalisation des projets. S’élevant à 14,8 %, la marge d'EBITDA ajusté a progressé de 423 points de base par rapport à l'exercice précédent. Faits marquants du troisième trimestre pour le segment Onshore/Offshore : Projet Yamal LNG (Russie) Le train n°2 a été livré en avance sur le calendrier de réalisation. Ce train n°2 a par ailleurs atteint sa capacité nominale seulement 17 jours après son démarrage ; la construction et la mise en service du train n°3 progressent correctement et sont en bonne voie pour permettre une nouvelle livraison anticipée. Projet Coral South FLNG pour ENI (Mozambique) La première découpe d'acier pour la construction de la coque a eu lieu au mois de septembre. Projet Martin Linge (Norvège) La campagne de transport offshore a été un succès avec le transport de quatre gros modules (modules de procédés, d'utilités et de torchage et quartier d'habitation) en quatre jours ; la campagne offshore de raccordement et de mise en service des modules a commencé. Les prises de commandes du segment Onshore/Offshore sur le trimestre ont représenté un montant de 1 666,1 millions de dollars. L'annonce de l'attribution du contrat suivant a été prise en compte sur la période : Usine de production d'oléfines pour Long Son Petrochemicals Co. (Vietnam) Il s'agit d'un grand* contrat portant sur l'attribution de la licence, l’ingénierie, la fourniture des équipements, la construction, la mise en service et le démarrage de la première usine de production d'oléfines du Vietnam, située à Long Son Island, dans la province de Ba Ria-Vung Tau. Cette usine inclura des unités de production sous licence propriétaire. Elle sera basée sur la technologie propriétaire de TechnipFMC dans le domaine de l'éthylène. TechnipFMC assure la réalisation du projet dans le cadre d’un consortium formé avec l’entreprise sud-coréenne SK Engineering & Construction Co., Ltd. * Un « grand » contrat se situe entre 500 millions de dollars et 1 milliard de dollars (part de TechnipFMC). Onshore/Offshore Écoulement estimé du carnet de commandes au 30

septembre 2018

(en millions) Carnet de commandes consolidé Carnet de commandes non consolidé* 2018 (3 mois) 1 602,0 $ 63,3 $ 2019 4 194,7 $ 718,5 $ 2020 et au-delà 2 582,1 $ 1 142,4 $ Total 8 378,8 $ 1 924,2 $ *Le carnet de commandes non consolidé reflète la part proportionnelle du carnet de

commandes liée aux coentreprises qui ne sont pas consolidées en raison de la

participation minoritaire détenue dans celles-ci. Surface Technologies Principaux éléments financiers Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document. (en millions) Trimestre clos le 30 septembre 2018 Trimestre clos le 30 septembre 2017 Variation Chiffre d’affaires 402,2 $ 353,9 $ 13,6 % Résultat d’exploitation 51,9 $ 49,0 $ 5,9 % EBITDA ajusté 72,5 $ 71,2 $ 1,8 % Marge d’EBITDA ajusté 18,0 % 20,1 % (209 pbs) Prise de commandes 427,2 $ 329,1 $ 29,8% Carnet de commandes 455,8 $ 394,2 $ 15,6 % Au troisième trimestre, le segment Surface Technologies a enregistré un chiffre d’affaires de 402,2 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 13,6 % par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent, principalement due à la hausse de l’activité sur le marché nord-américain ; la croissance des ventes de produits pour têtes de puits et de systèmes de mesure a été en partie atténuée par le recul des ventes de flowlines pour la fracturation hydraulique. Le segment Surface Technologies a enregistré un résultat d’exploitation de 51,9 millions de dollars ; l’EBITDA ajusté a atteint 72,5 millions de dollars. Le résultat d'exploitation a progressé par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent grâce au mix de produits hors Amériques qui a plus que compensé le recul des ventes de flowlines en Amérique du Nord. Ces mêmes facteurs sont à l’origine de la progression de l’EBITDA ajusté par rapport à l’exercice précédent. La marge d’EBITDA ajusté a reculé de 209 points de base par rapport à l’exercice précédent pour s’établir à 18 %. Les prises de commandes du trimestre ont atteint 427,2 millions de dollars, soit une progression de 29,8 % par rapport à l’exercice précédent. Le carnet de commandes s’élève à 455,8 millions de dollars. Compte tenu du cycle court inhérent à la nature de l’activité, la plupart des commandes se convertissent rapidement en chiffre d’affaires ; pour les contrats plus longs, cette conversion a lieu en général dans les douze mois. Corporate et autres éléments Les charges corporate ont atteint 68,1 millions de dollars au troisième trimestre. Hors charges et crédits d’un montant de 9,7 millions de dollars associés à la fusion, et hors charges de restructuration et autres indemnités de départ, le montant des charges corporate s’est établi à 58,4 millions de dollars, dans lequel sont inclus 34,4 millions de dollars au titre de pertes de change. Les charges d’intérêts nettes ont atteint un montant de 106 millions de dollars au cours du trimestre, dans lequel est incluse l’augmentation de la dette à payer aux partenaires de coentreprises pour un montant de 93,2 millions de dollars. La Société a enregistré au cours du trimestre une provision pour impôts de 66,7 millions de dollars. En excluant l’impact des éléments spécifiques précités, le taux effectif d’imposition a été de 32,2 %. Sur le trimestre, les amortissements et dépréciations ont représenté un montant total de 142 millions de dollars, montant dans lequel sont inclus les amortissements et dépréciations relatifs à l’allocation du prix d’acquisition lié à la fusion pour un montant de 23,3 millions de dollars. Les investissements au cours du trimestre se sont élevés à 120,4 millions de dollars. La Société a racheté au cours du trimestre 4,6 millions d’actions pour un montant total de 142,2 millions de dollars. Depuis le début du programme de rachat d’actions en octobre 2017, la Société a racheté 14,4 millions d’actions pour un montant total de 442,7 millions de dollars. La Société maintient son engagement de réaliser la totalité du montant de rachat autorisé de 500 millions de dollars en actions ordinaires au plus tard d’ici la fin 2018. La Société a clôturé le trimestre avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie représentant un montant de 5,6 milliards de dollars ; le montant de la trésorerie nette s'est élevé à 1,5 milliard de dollars. Prévisions pour 20181 Les prévisions de la Société mises à jour pour l’ensemble de l’exercice 2018 sont indiquées dans le tableau ci-dessous et détaillées en page suivante. Prévisions pour 2018* (mises à jour le 24 octobre 2018) Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Chiffre d’affaires compris dans une

fourchette de 5,0 à

5,3 milliards de dollars Chiffre d'affaires compris dans une

fourchette de 5,8 à

6,1 milliards de dollars* Chiffre d’affaires

compris dans une

fourchette de 1,5 à 1,6 milliard de dollars Marge d’EBITDA d’au moins 14 % (en

excluant les amortissements relatifs à l’allocation du prix

d’acquisition, ainsi

que d’autres charges et crédits). Marge d’EBITDA d’au moins 13 %* (en excluant les

amortissements relatifs à l’allocation du prix

d’acquisition, ainsi

que d’autres charges et crédits). Marge d’EBITDA d’au moins 16 %* (en

excluant les amortissements relatifs

à l’allocation du prix d’acquisition, ainsi

que d’autres charges et crédits). TechnipFMC Charges corporate nettes comprises entre 40 et 45 millions de dollars par trimestre (en excluant l'impact des variations des taux de change) Charges d'intérêts nettes* comprises approximativement entre 10 et 12 millions de dollars par trimestre (en excluant l’impact de la réévaluation du passif financier remboursable des partenaires) Taux d'imposition compris entre 28 % et 32 % pour l’ensemble de l’exercice (en excluant l’impact des éléments à caractère spécifique) Dépenses d’investissement d’environ 300 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice Coûts de restructuration et coûts liés à l’intégration de la fusion d’environ 100 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice Synergies en termes de coûts permettant de réaliser des économies annuelles

d’un montant de 450 millions de dollars (200 millions de dollars en rythme

annualisé au 31/12/2017, 400 millions de dollars en rythme annualisé au

31/12/2018, 450 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2019) Les prévisions mises à jour de la Société pour l’ensemble de l’exercice 2018 sont indiquées ci-après : Chiffre d'affaires du segment Onshore/Offshore entre 5,8 et 6,1 milliards de dollars ; cette prévision de chiffre d'affaires a été revue à la hausse par rapport à la prévision précédente qui se situait dans une fourchette comprise entre 5,6 et 5,9 milliards de dollars.

Marge d'EBITDA d'au moins 13 % (hors charges et crédits) pour le segment Onshore/Offshore, ce qui représente une révision à la hausse par rapport à la prévision précédente qui était d'au moins 12 % (hors charges et crédits).

Marge d'EBITDA d'au moins 16 % (hors charges et crédits) pour le segment Surface Technologies, ce qui représente une révision à la baisse par rapport à la prévision précédente qui était d'au moins 17,5 % (hors charges et crédits).

Charges d'intérêts nettes comprises entre 10 et 12 millions de dollars environ par trimestre (en excluant l’impact de la réévaluation du passif financier remboursable des partenaires), ce qui représente une révision à la baisse par rapport à la prévision précédente qui se situait dans une fourchette comprise entre 20 et 22 millions de dollars environ par trimestre (en excluant l’impact de la réévaluation du passif financier remboursable des partenaires). 1 Nos évaluations prévisionnelles concernant la marge d'EBITDA ajusté, les charges corporate nettes hors impact des fluctuations de change, les charges d'intérêts nettes hors impact de la réévaluation du passif financier remboursable des partenaires et le taux d'imposition hors impact des éléments spécifiques précités, sont des évaluations non-GAAP. Dans le cadre d’une approche prévisionnelle, il nous est impossible, à moins d’y consacrer des efforts déraisonnables, de comparer cette évaluation avec une évaluation GAAP comparable, compte tenu du caractère imprédictible des éléments individuels constitutifs de l’évaluation financière la plus directement comparable et du caractère variable des éléments non pris en compte dans une telle évaluation. De telles informations sont susceptibles d’avoir un impact important, et potentiellement imprédictible, sur nos futurs résultats financiers. Prévisions pour 2019 La Société annoncera ses prévisions pour 2019 après la clôture de la Bourse de New York, le mercredi 12 décembre 2018. Elle tiendra également une téléconférence le jeudi 13 décembre 2018 pour discuter de ses prévisions financières. Cette téléconférence débutera à 13 h 00 heure de Londres (8 h 00 heure de New York). Les numéros d’appel pour y participer seront disponibles avant le début de la conférence. Téléconférence La Société tiendra une téléconférence le jeudi 25 octobre 2018 pour discuter des résultats financiers du troisième trimestre 2018. Cette téléconférence débutera à 13 h 00 heure de Londres (8 h 00 heure de New York). Les numéros d’appel pour y participer, ainsi qu’un document de présentation sont disponibles sur le site www.technipfmc.com. Cette téléconférence sera également accessible en ligne à partir de notre site Internet avant qu’elle commence. Un enregistrement audio archivé de cette téléconférence sera également disponible à partir de ce même site une fois qu’elle aura eu lieu. En cas d’interruption du service ou de problèmes techniques au cours de la téléconférence, des informations seront publiées sur notre site. ### À propos de TechnipFMC TechnipFMC est un leader mondial des projets subsea, onshore/offshore et surface. Grâce à nos technologies et systèmes de production propriétaires, à notre expertise intégrée et à nos solutions complètes, nous améliorons la rentabilité économique des projets de nos clients. Nous sommes les mieux placés pour offrir une plus grande efficacité tout au long du cycle de vie des projets, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation et même au-delà. Grâce à des technologies innovantes et à de meilleures performances, notre offre ouvre de nouvelles opportunités à nos clients pour développer leurs ressources pétrolières et gazières. Chacun de nos plus de 37 000 collaborateurs est guidé par un engagement sans faille auprès de nos clients et par une forte culture de l’innovation. Ils remettent en question les pratiques du secteur de l’énergie et repensent les méthodes pour atteindre les meilleurs résultats. Pour en savoir plus sur notre entreprise et sur la façon dont nous optimisons les performances de l’industrie mondiale de l’énergie, rendez-vous sur le site TechnipFMC.com et suivez-nous sur Twitter @TechnipFMC. Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » telles que les définissent la section 27A du United States Securities Act de 1933, telle qu’amendée et la section 21E du United States Securities Exchange Act de 1934, telle qu’amendée. Les mots « penser », « attendre », « prévoir », « anticiper », « envisager », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives » et les expressions similaires désignent des déclarations prospectives, qui ne sont généralement pas inscrites dans le temps. Ces déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses significatifs qui pourraient se traduire par un écart important entre les résultats réels et passés et nos prévisions ou attentes actuelles, dont les facteurs importants connus ci-dessous : les mesures visant à remédier à nos faiblesses importantes pourraient être insuffisantes ou nous pourrions identifier d’autres problèmes en lien avec les contrôles et procédures en matière de divulgation d’informations ou le contrôle interne portant sur le reporting financier ;

des changements inattendus des facteurs concurrentiels du secteur ;

la demande de nos produits et services impactée par des changements de prix et la demande de pétrole brut et de gaz naturel sur les marchés domestiques et internationaux ;

notre capacité à développer et à déployer de nouvelles technologies et de nouveaux services et à protéger et préserver nos actifs essentiels dont nous détenons les droits de propriété intellectuelle ;

les responsabilités pouvant découler de l’installation ou de l’utilisation de nos produits ;

les dépassements de coûts se rapportant à des contrats à prix fixe ou à des projets de construction d’actifs qui sont susceptibles d’impacter notre chiffre d’affaires ;

notre capacité à exécuter nos commandes dans les délais prévus et son impact à l’avenir sur notre chiffre d’affaires, notre rentabilité et nos relations avec nos clients ;

notre dépendance par rapport à des sous-traitants, des fournisseurs et des partenaires de coentreprise, dans le cadre de la réalisation de nos contrats ;

la capacité à recruter et conserver le personnel clé ;

les risques de piratage auxquels sont exposés nos employés et nos actifs en mer ;

les impacts potentiels des conditions saisonnières ou de la météo ;

la perte cumulée de contrats importants ou d’alliances importantes ;

des lois ou réglementations américaines ou internationales, y compris des lois et réglementations environnementales, susceptibles d’augmenter nos coûts, de limiter la demande de nos produits et services ou de restreindre nos activités ;

des troubles affectant l’environnement politique, réglementaire, économique et social des pays dans lesquels nous opérons ;

les risques associés aux services de compensation fournis par The Depositary Trust Company et Euroclear en ce qui concerne les titres échangés respectivement sur le NYSE et Euronext Paris ;

les résultats du référendum au Royaume-Uni sur la sortie de celui-ci de l’Union européenne ;

les risques associés au fait d’être une société anonyme anglaise, et notamment la nécessité d’obtenir l’approbation d’un tribunal par rapport aux « bénéfices distribuables » et celle des actionnaires par rapport à certaines décisions portant sur la structure du capital ;

notre capacité à verser des dividendes ou à racheter des actions conformément au plan d’allocation de capital que nous avons annoncé ;

le respect de nos engagements dans le cadre des titres d’emprunt que nous avons émis et la situation des marchés du crédit ;

l’abaissement de notre cote de crédit qui pourrait restreindre notre capacité d’emprunt sur les marchés de capitaux ;

l’issue de réclamations à notre encontre ou de litiges pour lesquels nous ne sommes pas couverts ;

les risques de variations des taux de change associés à nos activités à l’international ;

les risques que les activités héritées de FMC Technologies, Inc. et Technip S.A. ne puissent être intégrées avec succès ou que la société résultant de la fusion ne puisse atteindre les résultats escomptés en termes d’économies, de valeur de certains actifs fiscaux, de synergies et de croissance ou que l’atteinte de ces résultats puisse demander plus de temps que prévu ;

des coûts imprévus liés à la fusion ;

une défaillance de notre infrastructure informatique ou toute violation importante de nos systèmes de sécurité, y compris en rapport avec une cyber-attaque ;

les risques liés à nos obligations fiscales, aux modifications des lois fiscales fédérales aux États-Unis ou des lois fiscales internationales ou aux interprétations dont elles font l’objet ; et

les autres facteurs de risque décrits dans nos déclarations auprès de la United States Securities and Exchange Commission et dans nos déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers ou de la U.K. Financial Conduct Authority. Nous souhaitons vous avertir de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu’à la date de leur publication. Nous n’endossons aucune obligation de publier une révision ou une actualisation de ces déclarations prospectives après leur date de publication en fonction de nouveaux renseignements, de futurs évènements ou autres, sauf dans la mesure requise par la loi. TECHNIPFMC plc ET FILIALES CONSOLIDÉES ÉTATS FINANCIERS GAAP Les états financiers US GAAP principes comptables généralement admis aux Etats-Unis de TechnipFMC plc et des filiales consolidées sont présentés dans les pages suivantes. Le résultat du Groupe reflète les informations suivantes : Le 16 janvier 2017, TechnipFMC a été créé via la fusion de Technip S.A. (Technip) et de FMC Technologies, Inc. (FMC Technologies). Par conséquent, les résultats pour le trimestre et les 9 mois clos au 30 septembre 2017 : 1. Comprend le résultat de Technip pour l’ensemble de la période ; 2. Comprend le résultat de FMC Technologies pour la période du 17 janvier au 30 septembre 2017 : le chiffre d’affaires de 112,9 millions de dollars encouru du 1er au 16 janvier 2017 n’a pas été comptabilisé, 70 % environ a été déclaré dans le segment Subsea et le reste dans le segment Surface Technologies. Dans le cadre de ces états financiers, l’EBITDA ajusté est également utilisé pour décrire l’EBITDA hors amortissements liés à l’impact de l’allocation du prix d’acquisition, et autres charges. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ (En millions, sauf montants par action) (non audités) Trimestre clos le Semestre clos le 30 septembre 30 septembre 2018 2017 2018 2017 Chiffre d’affaires $ 3.143,8 $ 4.140,9 $ 9.229,9 $ 11.373,9 Charges et Coûts 2.863,7 3.872,3 8.527,2 10.704,6 280,1 268,6 702,7 669,3 Autres produits (charges), nets 26,8 47,3 58,0 82,6 Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes 306,9 315,9 760,7 751,9 Charges d’intérêts, nettes (106,0 ) (86,3 ) (244,3 ) (240,5 ) Résultat avant impôts 200,9 229,6 516,4 511,4 Provision d’impôts 66,7 111,7 180,7 249,7 Résultat net (perte) 134,2 117,9 335,7 261,7 Perte nette (résultat net) attribuable aux intérêts minoritaires 2,7 3,1 2,0 5,5 Résultat net (perte nette) attribuable à TechnipFMC plc $ 136,9 $ 121,0 $ 337,7 $ 267,2 Bénéfice par action (BPA) attribuable à TechnipFMC plc : Basic $ 0,30 $ 0,26 $ 0,73 $ 0,57 Dilué $ 0,30 $ 0,26 $ 0,73 $ 0,57 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation: Basic 454,5 467,2 460,0 466,8 Dilué 459,0 469,7 464,0 468,3 Dividendes en numéraire déclarés par action $ 0,13 $ — $ 0,39 $ — TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES INFORMATION SECTORIELLE (En millions) (non audités) Trimestre clos le Semestre clos le 30 septembre 30 septembre 2018 2017 2018 2017 Chiffre d’affaires Subsea $ 1.209,1 $ 1.478,2 $ 3.606,7 $ 4.585,2 Onshore/Offshore 1.532,5 2.308,1 4.448,3 5.885,0 Surface Technologies 402,2 353,9 1.174,9 902,3 Autres produits — 0,7 — 1,4 $ 3.143,8 $ 4.140,9 $ 9.229,9 $ 11.373,9 Chiffre d’affaires avant impôts Résultat d’exploitation sectoriel Subsea $ 79,7 $ 102,8 $ 210,0 $ 393,1 Onshore/Offshore 243,4 206,4 617,6 553,7 Surface Technologies 51,9 49,0 134,0 29,4 Résultat d’exploitation sectoriel total 375,0 358,2 961,6 976,2 Éléments Corporate Charges Corporate, nettes (1) (68,1 ) (42,3 ) (200,9 ) (224,3 ) Charges d’intérêts, nettes (106,0 ) (86,3 ) (244,3 ) (240,5 ) Total des éléments Corporate (174,1 ) (128,6 ) (445,2 ) (464,8 ) Résultat net avant impôts (2) $ 200,9 $ 229,6 $ 516,4 $ 511,4 (1) Les charges Corporate nettes comprennent principalement les frais de personnel, les coûts de rémunérations à base d’actions, les autres avantages sociaux, certains gains et pertes de change et les frais de transaction liés à la fusion. (2) Les montants imputables aux participations minoritaires sont pris en compte. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES INFORMATION SECTORIELLE (En millions, non audités) Trimestre clos le Semestre clos le Prises de commandes (1) 30 septembre 30 septembre 2018 2017 2018 2017 Subsea $ 1.553,9 $ 979,8 $ 4.297,9 $ 3.418,8 Onshore/Offshore 1.666,1 1.153,0 5.816,5 2.938,7 Surface Technologies 427,2 329,1 1.251,5 846,9 Total prises de commandes $ 3.647,2 $ 2.461,9 $ 11.365,9 $ 7.204,4 Carnet de commandes (2) 30 septembre 2018 2017 Subsea $ 6.343,4 $ 5.948,9 Onshore/Offshore 8.378,8 7.559,3 Surface Technologies 455,8 394,2 Total carnet de commandes $ 15.178,0 $ 13.902,4 (1) Les prises de commandes représentent le montant du chiffre d’affaires estimé correspondant aux commandes fermes des clients reçues au cours de la période. (2) Le carnet de commandes est calculé en tant que montant estimé des commandes fermes des clients non encore exécutées, à la date de publication des résultats. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDÉE CONDENSÉE (En millions) (non audités) 30 septembre, 2018 31 décembre, 2017 Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 5.553,3 $ 6.737,4 Créances clients, nettes 2.079,3 1.484,4 Contrats de construction - montants à l’actif 1.394,6 1.755,5 Stock, net 1.171,0 987,0 Autres actifs courants 1.472,7 2.012,8 Total actif courant 11.670,9 12.977,1 Immobilisations corporelles, nettes 3.670,5 3.871,5 Écart d’acquisition 9.003,4 8.929,8 Immobilisations incorporelles, nettes 1.223,1 1.333,8 Autres immobilisations 1.199,8 1.151,5 Total immobilisations $ 26.767,7 $ 28.263,7 Dette à court terme et part courante de la dette à long terme $ 78,4 $ 77,1 Dettes fournisseurs 2.800,9 3.958,7 Passifs liés aux contrats de construction 3.819,6 3.314,2 Autres passifs courants 2.111,6 2.479,4 Total passif courant 8.810,5 9.829,4 Dette à long terme, moins la part courante 4.017,1 3.777,9 Autres passifs 1.076,1 1.247,0 Put pour actionnaires minoritaires 39,7 — Capitaux propres de TechnipFMC plc 12.804,8 13.387,9 Intérêts minoritaires 19,5 21,5 Total passif et capitaux propres $ 26.767,7 $ 28.263,7 TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES ETAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS CONDENSÉS (En millions) (non audités) Semestre clos le 30 septembre 2018 2017 Flux de Trésorerie provenant des activités d’exploitation Résultat net y compris intérêts minoritaires $ 335,7 $ 261,7 Adjustments pour Dépréciation 276,3 276,8 Amortissement 136,2 184,9 Charges liées aux paiements fondés sur actions et plans d’épargne entreprise 27,1 30,5 Produit (charges) d’impôt différé (44,6 ) 3,5 Pertes (gains) latentes des instruments dérivés et du change 19,0 (70,5 ) Impairments 14,1 9,0 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (net des dividendes distribués) (67,3 ) (36,3 ) Autres 58,9 20,9 (Augmentation) / diminution du besoin en fonds de roulement lié à l’exploitation Créances clients, nets et actifs liés à des contrats (25,9 ) 225,8 Stock, net (259,6 ) 198,0 Dettes fournisseurs (938,2 ) 150,2 Passifs liés aux contrats de construction (18,6 ) (1.195,3 ) Impôts courants (91,8 ) (88,1 ) Autres actifs et passifs courant 416,6 217,3 Autres actifs et passifs non courant (182,6 ) 90,6 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (344,7 ) 279,0 Flux de Trésorerie provenant des activités d’investissement Investissements (255,2 ) (170,4 ) Trésorerie acquise à l’issue de la fusion de FMC Technologies, Inc. et de Technip S.A. — 1.479,2 Acquisitions (103,4 ) — Trésorerie acquise à l’issue de déconsolidation d’entités (7,5 ) — Produits de cession d’actifs 7,9 13,6 Autres — 12,0 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement (358,2 ) 1.334,4 Flux de Trésorerie provenant des activités de financement Augmentation (diminution) de l’endettement courant (29,5 ) (28,4 ) Augmentation (diminution) des billets de trésorerie 309,3 (363,0 ) Produits d’émission de dette non courante 2,5 7,3 Remboursement de la dette non courante — (547,2 ) Paiements relatifs aux impôts prélevés sur la rémunération fondée sur actions — (46,6 ) Rachat d’actions (384,2 ) (1,3 ) Dividendes versés (179,2 ) — Règlements de dette financière obligatoirement remboursable (124,2 ) (76,6 ) Autres 2,3 (0,3 ) Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (403,0 ) (1.056,1 ) Impact des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (78,2 ) 69,5 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (1.184,1 ) 626,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 6.737,4 6.269,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 5.553,3 $ 6.896,1 TECHNIPFMC plc ET FILIALES CONSOLIDÉES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP La comparaison des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP de TechnipFMC plc et des filiales consolidées est présenté dans les pages suivantes. Le résultat financier reflète les informations suivantes : Le 16 janvier 2017, TechnipFMC a été créé via la fusion de Technip S.A. (Technip) et de FMC Technologies, Inc. (FMC Technologies). Les résultats non-GAAP pour le trimestre et les 9 mois clos le 30 septembre 2017 : 1. Comprennent les résultats de Technip pour l’ensemble de la période ; 2. Comprennent les résultats de FMC Technologies pour la période du 17 janvier au 30 septembre 2017 ; le chiffre d’affaires de 112,9 millions de dollars sur la période du 1er janvier au 16 janvier 2017 n’a pas été comptabilisé, dont environ 70 % ont été déclarés dans le segment Subsea et le reste dans le segment Surface Technologies. Dans le cadre de ces états financiers, l’EBITDA ajusté est également utilisé pour décrire l’EBITDA hors amortissements liés à l’impact de l’allocation du prix d’acquisition, et autres charges. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions, non audités) Charges En complément du résultat Groupe établi conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP), la communication du résultat du troisième trimestre 2018 comprend également le résultat non-GAAP (tel que défini par la section 10 de la régulation S-K du Securities Exchange Act de 1934, comme amendé) et décrit la performance annuelle par rapport au résultat et aux principaux agrégats de l’exercice 2017. Le résultat net hors charges, ainsi que les agrégats qui en découlent (y compris le bénéfice par action dilué hors charges; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, hors charges (« résultat d’exploitation ajusté ») ; les amortissements et dépréciations ajustés hors charges ; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortissement (« EBITDA ajusté ») hors charges et liquidités nettes) constituent des données financières non-GAAP. La Direction estime que l’exclusion des charges de ces données financières lui permet, ainsi qu’aux investisseurs d’évaluer plus efficacement les résultats d’exploitation et les résultats consolidés de TechnipFMC d’une période comptable à l’autre. Cela permet également d’identifier les évolutions d’exploitation qui pourraient être cachées ou mal interprétées si ces postes n’étaient pas exclus. Ces données sont également utilisées par la Direction en tant qu’indicateurs de performance pour déterminer certaines rémunérations incitatives. Les indicateurs non-GAAP ci-dessus devraient être pris en compte en plus des autres indicateurs de performance financière établis conformément aux GAAP, et non pas en tant que substitut ou version améliorée de celles-ci. Les informations ci-dessous constituent un rapprochement du résultat non-GAAP avec le résultat comparable conforme aux GAAP. Trimestre clos le 30 septembre 2018 Résultat

(perte) net(te)

attribuable à TechnipFMC

plc Résultat (perte)

net(te) attribuable

aux intérêts

minoritaires Provision pour impôts Charges d’intérêts, nettes Résultat avant impôts et

charges d’intérêts

nettes (Résultat

d’exploitation) Dépréciation et amortis-sement Résultat avant impôts et

charges

d’intérêts nettes,

dépréciation et amortis-sement

(EBITDA) Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié $ 136,9 $ 2,7 $ 66,7 $ (106,0 ) $ 306,9 $ 142,0 $ 448,9 Charges: Pertes de valeur et autres charges 0,3 — 1,3 — 1,6 — 1,6 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 4,7 — 3,4 — 8,1 — 8,1 Charges liées à l’intégration et la fusion 3,3 — 3,0 — 6,3 — 6,3 Gain sur cessions (21,1 ) — (10,5 ) — (31,6 ) — (31,6 ) Allocation du prix d’acquisition (PPA) 15,7 — 4,8 — 20,5 (23,3 ) (2,8 ) Données financières ajustées $ 139,8 $ 2,7 $ 68,7 $ (106,0 ) $ 311,8 $ 118,7 $ 430,5 Trimestre clos le 30 septembre 2017 Résultat (perte)

net(te) attribuable

à TechnipFMC

plc Résultat

(perte) net(te)

attribuable

aux intérêts minoritaires Provision pour impôts Charges d’intérêts, nettes Résultat avant impôts et

charges d’intérêts

nettes (Résultat

d’exploitation) Dépréciation et amortis-sement Résultat avant impôts et

charges d’intérêts

nettes, dépréciation et

amortis-sement

(EBITDA) Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié $ 121,0 $ 3,1 $ 111,7 $ (86,3 ) $ 315,9 $ 151,0 $ 466,9 Charges: Pertes de valeur et autres charges 4,9 — 3,3 — 8,2 — 8,2 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 31,3 — 19,9 — 51,2 — 51,2 Charges liées à l’intégration et la fusion 2,6 — 6,6 — 9,2 — 9,2 Allocation du prix d’acquisition (PPA) 23,8 — 8,9 — 32,7 (32,0 ) 0,7 Données financières ajustées $ 183,6 $ 3,1 $ 150,4 $ (86,3 ) $ 417,2 $ 119,0 $ 536,2 TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions, non audités) Charges En complément du résultat Groupe établi conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP), la communication du résultat du troisième trimestre 2018 comprend également le résultat non-GAAP (tels que défini par la section 10 de la régulation S-K du Securities Exchange Act de 1934, comme amendé) et décrit la performance annuelle par rapport au résultat et aux principaux agrégats de l’exercice 2017. Le résultat net hors charges, ainsi que les agrégats qui en découlent (y compris le bénéfice par action dilué hors charges; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, hors charges (« résultat d’exploitation ajusté ») ; les amortissements et dépréciations ajustés hors charges; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortissement (« EBITDA ajusté ») hors charges et liquidités nettes) constituent des données financières non-GAAP. La Direction estime que l’exclusion des charges de ces données financières lui permet, ainsi qu’aux investisseurs d’évaluer plus efficacement les résultats d’exploitation et les résultats consolidés de TechnipFMC d’une période comptable sur l’autre. Cela permet également d’identifier les évolutions d’exploitation qui pourraient être cachées ou mal interprétées si ces postes n’étaient pas exclus. Ces données sont également utilisées par la Direction en tant qu’indicateurs de performance pour déterminer certaines rémunérations incitatives. Les indicateurs non-GAAP ci-dessus devraient être pris en compte en plus des autres indicateurs de performance financière établis conformément aux GAAP, et non pas en tant que substitut ni version améliorée de celles-ci. Les informations ci-dessous constituent un rapprochement du résultat non-GAAP avec le résultat comparable conforme aux GAAP. Semestre clos le 30 septembre 2018 Résultat (perte)

net(te) attribuable

à TechnipFMC plc Résultat (perte)

net(te) attribuable

aux intérêts

minoritaires Provision pour impôts Charges d’intérêts, nettes Résultat avant impôts et

charges d’intérêts

nettes (Résultat

d’exploitation) Dépréciation et amortis-sement Résultat avant impôts et

charges d’intérêts

nettes,

dépréciation et

amortis-sement

(EBITDA) Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié $ 337,7 $ 2,0 $ 180,7 $ (244,3 ) $ 760,7 $ 412,5 $ 1.173,2 Charges: Pertes de valeur et autres charges 9,4 — 4,7 — 14,1 — 14,1 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 12,3 — 6,2 — 18,5 — 18,5 Charges liées à l’intégration et la fusion 13,9 — 7,0 — 20,9 — 20,9 Gain sur cessions (21,1 ) — (10,5 ) — (31,6 ) — (31,6 ) Allocation du prix d’acquisition (PPA) 50,9 — 15,6 — 66,5 (67,3 ) (0,8 ) Données financières ajustées $ 403,1 $ 2,0 $ 203,7 $ (244,3 ) $ 849,1 $ 345,2 $ 1.194,3 Semestre clos le 30 septembre 2017 Résultat (perte)

net(te) attribuable

à TechnipFMC plc Résultat (perte) net(te)

attribuable aux intérêts

minoritaires Provision pour impôts Charges d’intérêts, nettes Résultat avant impôts et

charges d’intérêts

nettes (Résultat

d’exploitation) Dépréciation et amortis-sement Résultat avant impôts et

charges d’intérêts

nettes, dépréciation et

amortis-sement (EBITDA) Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié $ 267,2 $ 5,5 $ 249,7 $ (240,5 ) $ 751,9 $ 461,7 $ 1.213,6 Charges: Pertes de valeur et autres charges 5,5 — 3,5 — 9,0 — 9,0 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 29,1 — 18,7 — 47,8 — 47,8 Charges liées à l’intégration et la fusion 53,1 — 34,1 — 87,2 — 87,2 Modification des estimations comptables 16,0 — 5,9 — 21,9 — 21,9 Allocation du prix d’acquisition (PPA) 141,7 — 52,4 0,3 193,8 (115,3 ) 78,5 Données financières ajustées $ 512,6 $ 5,5 $ 364,3 $ (240,2 ) $ 1.111,6 $ 346,4 $ 1.458,0 TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions sauf montants par action) (non audités) Trimestre clos le Semestre clos le 30 septembre 30 septembre 2018 2017 2018 2017 (aprés impôt) Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc, tel que publié $ 137 $ 121 $ 338 $ 267 Charges et (crédits): Pertes de valeur et autres charges (1) — 5 9 6 Charges de restructuration et autres frais de licenciement (2) 5 31 12 29 Charges liées à l’intégration et à la fusion (3) 3 3 14 53 Gain sur cessions (4) (21 ) — (21 ) — Modification des estimations comptables (5) — — — 16 Allocation du prix d’acquisition (PPA) (6) 16 24 51 142 Total 3 63 65 246 Résultat net ajusté attribuable à TechnipFMC plc $ 140 $ 184 $ 403 $ 513 Bénéfice (perte) par action (BPA) dilué(e), attribuable à TechnipFMC, tel que publié $ 0,30 $ 0,26 $ 0,73 $ 0,57 BPA dilué, attribuable à TechnipFMC plc $ 0,31 $ 0,39 $ 0,87 $ 1,10 (1) Impact fiscal de 1 et $3 millions de dollars sur les trimestres clos le 30 septembre 2018 et 2017, et de 5 et 4 millions de dollars sur les semestres clos le 30 septembre 2018 et 2017. (2) Impact fiscal de 3 et 20 millions de dollars sur les trimestres clos le 30 septembre 2018 et 2017, et de 6 et 19 millions de dollars sur les semestres clos le 30 septembre 2018 et 2017. (3) Impact fiscal de 3 et 7 millions de dollars sur les trimestres clos le 30 septembre 2018 et 2017, et de 7 et 34 millions de dollars sur les semestres clos le 30 septembre 2018 et 2017. (4) Impact fiscal de (11) et 0 million de dollars sur les trimestres clos le 30 septembre 2018 et 2017, et de (11) et 0 million de dollars sur les semestres clos le 30 septembre 2018 et 2017. (5) Impact fiscal de 0 et 0 millions de dollars sur les trimestres clos le 30 septembre 2018 et 2017, et de 0 et 6 millions de dollars sur les semestres clos le 30 septembre 2018 et 2017. (6) Impact fiscal de 5 et de 9 millions de dollars sur les trimestres clos le 30 septembre 2018 et 2017, et de 16 et de 52 millions de dollars sur les semestres clos le 30 septembre 2018 et 2017. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DDU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions, non audités) Trimestre clos le 30 septembre 2018 Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires $ 1.209,1 $ 1.532,5 $ 402,2 $ — $ 3.143,8 Résultat d’exploitation du segment, tel que publié (avant impôt) $ 79,7 $ 243,4 $ 51,9 $ (68,1 ) $ 306,9 Charges: Pertes de valeur et autres charges 1,4 — 0,2 — 1,6 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 3,6 (0,2 ) 1,1 3,6 8,1 Charges liées à l’intégration et la fusion — — — 6,3 6,3 Gain sur cessions (3,3 ) (28,3 ) — — (31,6 ) Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements (3,5 ) — 0,9 (0,2 ) (2,8 ) Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) liés aux amortissements 23,4 — (0,1 ) — 23,3 Sous-total 21,6 (28,5 ) 2,1 9,7 4,9 Résultat d’exploitation ajusté 101,3 214,9 54,0 (58,4 ) 311,8 Amortissement et dépréciation ajustés 87,2 12,4 18,5 0,6 118,7 EBITDA ajusté $ 188,5 $ 227,3 $ 72,5 $ (57,8 ) $ 430,5 Marge d’exploitation, telle que publiée 6,6 % 15,9 % 12,9 % 9,8 % Marge d’exploitation ajustée 8,4 % 14,0 % 13,4 % 9,9 % Marge d’EBITDA ajusté 15,6 % 14,8 % 18,0 % 13,7 % Trimestre clos le 30 septembre 2017 Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires $ 1.478,2 $ 2.308,1 $ 353,9 $ 0,7 $ 4.140,9 Résultat d’exploitation du segment, tel que publié (avant impôt) $ 102,8 $ 206,4 $ 49,0 $ (42,3 ) $ 315,9 Charges: Pertes de valeur et autres charges 1,4 — 6,8 — 8,2 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 21,4 28,9 1,0 (0,1 ) 51,2 Charges liées à l’intégration et la fusion (3,0 ) — (1,0 ) 13,2 9,2 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements 11,9 — (0,1 ) (11,1 ) 0,7 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) liés aux amortissements 32,1 — 0,3 (0,4 ) 32,0 Sous-total 63,8 28,9 7,0 1,6 101,3 Résultat d’exploitation ajusté 166,6 235,3 56,0 (40,7 ) 417,2 Amortissement et dépréciation ajustés 93,8 9,3 15,2 0,7 119,0 EBITDA ajusté $ 260,4 $ 244,6 $ 71,2 $ (40,0 ) $ 536,2 Marge d’exploitation, telle que publiée 7,0 % 8,9 % 13,8 % 7,6 % Marge d’exploitation ajustée 11,3 % 10,2 % 15,8 % 10,1 % Marge d’EBITDA ajusté 17,6 % 10,6 % 20,1 % 12,9 % TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions, non audités) Semestre clos le 30 septembre 2018 Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires $ 3.606,7 $ 4.448,3 $ 1.174,9 $ — $ 9.229,9 Résultat d’exploitation du segment, tel que publié (avant impôt) $ 210,0 $ 617,6 $ 134,0 $ (200,9 ) $ 760,7 Charges: Pertes de valeur et autres charges 8,6 — 1,6 3,9 14,1 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 10,5 (5,8 ) 6,4 7,4 18,5 Charges liées à l’intégration et la fusion — — — 20,9 20,9 Gain sur cessions (3,3 ) (28,3 ) — — (31,6 ) Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements (6,1 ) — 5,7 (0,4 ) (0,8 ) Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) liés aux amortissements 67,7 — (0,4 ) — 67,3 Sous-total 77,4 (34,1 ) 13,3 31,8 88,4 Résultat d’exploitation ajusté 287,4 583,5 147,3 (169,1 ) 849,1 Amortissement et dépréciation ajustés 264,3 29,7 48,1 3,1 345,2 EBITDA ajusté $ 551,7 $ 613,2 $ 195,4 $ (166,0 ) $ 1.194,3 Marge d’exploitation, telle que publiée 5,8 % 13,9 % 11,4 % 8,2 % Marge d’exploitation ajustée 8,0 % 13,1 % 12,5 % 9,2 % Marge d’EBITDA ajusté 15,3 % 13,8 % 16,6 % 12,9 % Semestre clos le 30 septembre 2017 Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires $ 4.585,2 $ 5.885,0 $ 902,3 $ 1,4 $ 11.373,9 Résultat d’exploitation du segment, tel que publié (avant impôt) $ 393,1 $ 553,7 $ 29,4 $ (224,3 ) $ 751,9 Charges: Pertes de valeur et autres charges 2,0 — 7,0 — 9,0 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 33,5 0,9 5,0 8,4 47,8 Charges liées à l’intégration et la fusion — — — 87,2 87,2 Modification des estimations comptables 11,8 — 10,1 — 21,9 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements 55,3 — 42,3 (19,1 ) 78,5 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) liés aux amortissements 104,7 — 11,5 (0,9 ) 115,3 Sous-total 207,3 0,9 75,9 75,6 359,7 Résultat d’exploitation ajusté 600,4 554,6 105,3 (148,7 ) 1.111,6 Amortissement et dépréciation ajustés 275,3 29,9 37,8 3,4 346,4 EBITDA ajusté $ 875,7 $ 584,5 $ 143,1 $ (145,3 ) $ 1.458,0 Marge d’exploitation, telle que publiée 8,6 % 9,4 % 3,3 % 6,6 % Marge d’exploitation ajustée 13,1 % 9,4 % 11,7 % 9,8 % Marge d’EBITDA ajusté 19,1 % 9,9 % 15,9 % 12,8 % TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DU RÉSULTAT GROUPE GAAP AVEC LE RÉSULTAT GROUPE NON-GAAP (En millions, non audités) 30 septembre,

2018 31 décembre,

2017 Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 5.553,3 $ 6.737,4 Dette à court terme et part courante de la dette à long terme (78,4 ) (77,1 ) Dette à long terme, moins la part courante (4.017,1 ) (3.777,9 ) Trésorerie nette $ 1.457,8 $ 2.882,4 La trésorerie (endettement) nette est une donnée financière non-GAAP reflétant la trésorerie et les équivalents de trésorerie, nets de la dette. La Direction utilise ce résultat Groupe non-GAAP pour évaluer la structure du capital de TechnipFMC et son levier financier. La Direction estime que la trésorerie (endettement) nette est une donnée financière significative qui peut également aider les investisseurs à comprendre la performance financière de TechnipFMC et les évolutions sous-jacentes de la structure de son capital. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181024005848/fr/

