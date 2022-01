TechnipFMC, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 11 janvier 2022

TechnipFMC (-6,05% à 5,59 euros)





TechnipFMC procédera à la radiation volontaire de ses actions d'Euronext Paris. Les porteurs d'actions TechnipFMC cotées sur Euronext Paris pourront conserver leurs actions TFMC Euronext, qu'ils pourront négocier sur Euronext Paris jusqu'à la date de radiation (exclue) et ensuite sur le NYSE à travers les opérations de The Depositary Trust Company DTC ), sous réserve des conditions imposées par leur intermédiaire financier et leurs modalités de détention. Ils pourront également participer à une offre de cession volontaire pour vendre tout ou partie de leurs actions. Signalons également que Technip Energies va acquérir 1,8 million de ses propres actions auprès de TechnipFMC au prix de 13,15 euros.