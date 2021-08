TechnipFMC, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du jeudi 12 août 2021

TechnipFMC (+3,23% à 6,13 euros)



TechnipFMC s'est associé à Loke Marine Minerals (Loke), dans lequel il a pris une participation minoritaire, pour développer des technologies permettant l'extraction des minéraux des fonds marins, moteur de la transition énergétique et d'un avenir durable. " Les minéraux marins ont été identifiés par la Banque mondiale, le Forum économique mondial et l'Agence internationale de l'énergie comme l'une des solutions potentielles pour répondre à la demande croissante de métaux utilisés dans les batteries des véhicules électriques, les technologies d'énergie propre et l'électronique grand public ", a expliqué TechnipFMC.