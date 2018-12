TechnipFMC publie ses prévisions 2019, nouveaux rachats d'actions en vue

Paris (awp/afp) - Le groupe de services pétroliers TechnipFMC table en 2019 sur une rentabilité un peu inférieure à celle anticipée pour cette année, mais sur des fourchettes de ventes par branche un peu supérieures aux objectifs de 2018, selon des prévisions publiées mercredi.

Selon un bref communiqué, le groupe table sur une marge d'exploitation (Ebitda) "d'au moins 11%" pour sa branche sous-marine, "d'au moins 12%" pour sa branche onshore/offshore et "d'au moins 17%" pour sa division technologies de surface, la plus petite de son portefeuille d'activité.

Ces chiffres sont globalement un peu en deçà des attentes du groupe pour cette année, puisqu'il prévoit respectivement des marges d'Ebitda pour chacune de ces branches respectivement "d'au moins 14%", "d'au moins 13%" et "d'au moins 16%", selon ce qu'il avait indiqué fin octobre lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre.

TechnipFMC, issu de la fusion en 2017 du français Technip et de l'américain FMC Technologies, ne donne pas d'explication à ses prévisions pour l'année prochaine.

En particulier dans la branche sous-marine, le groupe anticipe "une plus grande discipline en termes de prix sur le marché", a expliqué lors d'une conférence téléphonique le directeur général du groupe Doug Pferdehirt.

En revanche, le groupe vise des revenus par branche un peu supérieurs à ce qu'il anticipe pour 2018.

Pour sa division sous-marine, il table sur un chiffre d'affaires compris entre 5,4 et 5,7 milliards de dollars. Il anticipe un chiffre d'affaires entre 5,7 et 6 milliards de dollars pour sa branche onshore/offshore, et 1,7 à 1,8 milliard d'euros pour sa division technologies de surface.

"Nous voyons un niveau d'activité croissant. Nous avons vu l'amélioration de notre prise de commandes durant les derniers trimestres (...) et nous voyons également une amélioration de notre carnet de commandes dans la branche sous-marine", a indiqué M. Pferdehirt, ajoutant que le groupe anticipe de nombreuses décisions finales d'investissement durant l'année prochaine, à la fois sur les petits et moyens projets et sur les plus gros.

Enfin, TechnipFMC prévoit de réaliser 400 millions de dollars de dépenses d'investissements l'an prochain, tandis que les coûts liés à la fusion et aux restructurations vont passer de 100 millions en 2018 à 50 millions de dollars.

Par ailleurs, le groupe, dont le cours de Bourse a fortement baissé depuis le début de l'année, a annoncé un nouveau programme de rachats d'action à hauteur de 300 millions de dollars. Il s'ajoute au programme existant de rachat d'actions de 500 millions de dollars, qui doit être bouclé d'ici fin 2018.

