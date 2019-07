TechnipFMC : remporte des contrats Subsea significatifs pour le champ MJ1 de Reliance en Inde

Press release | July 1, 2019

LONDRES, PARIS & HOUSTON--(BUSINESS WIRE)-- TechnipFMC (NYSE: FTI) (PARIS: FTI) a remporté des contrats subsea significatifs(1) auprès de Reliance Industries Limited pour le champ MJ1 situé au large des côtes indiennes, en eaux profondes, dans le bassin Krishna Godavari.

Ces contrats couvrent la fabrication et l'installation de risers flexibles, de flowlines rigides et flexibles, et d'ombilicaux.

Arnaud Pieton, Président des activités Subsea de TechnipFMC, déclare : « Nous sommes particulièrement fiers d'être associés à ce prestigieux projet dans le gaz naturel qui conduit à une création de valeur additionnelle. Ces contrats confirment la confiance que nous avons acquise auprès de Reliance au fil du temps autour de la chaîne de valeur pétrolière et gazière, et qui reflète à la fois notre engagement envers le marché indien et notre leadership dans le domaine de la transition énergétique, à travers des projets gaziers sous-marins. »

Le champ MJ1 est exploité par Reliance Industries. Ce champ de gaz à haute pression et à haute température est situé en eaux profondes entre 1 000 et 1 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il sera relié à une nouvelle unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO).

(1) Pour TechnipFMC, un contrat « significatif » se situe entre 75 millions de dollars et 250 millions de dollars ; la valeur de tous les contrats se situe également dans cette fourchette.

Note : ce contrat était inclus dans les résultats du deuxième trimestre 2019.

