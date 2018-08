TechnoFirst : procédure de redressement judiciaire

15/08/2018 | 08:37

TechnoFirst indique qu'après la régularisation d'une déclaration de cessation des paiements le 26 juillet, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l'entreprise selon jugement en date du 30 juillet.



'La période d'observation, d'une durée de six mois expirera le 30 janvier 2019, étant précisé qu'elle est renouvelable une fois pour la même durée et une seconde fois à titre exceptionnel', précise le spécialiste des solutions anti-bruit.



