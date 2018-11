Bourse de Paris : Techs et Taux plombent les bourses mondiales

La phase de correction des indices se confirme aux Etats-Unis, où le Dow Jones et le S&P500 sont officiellement entrés en territoire négatif sur 2018 depuis hier. L'indice large a même brièvement franchi le cap des 10% de baisse par rapport à ses plus hauts de septembre dernier, ce qui correspond à la définition technique de la correction. Il a toutefois modéré son recul par la suite. Le Nasdaq Composite en est à -15% par rapport à ses sommets du 29 août et l'indice des valeurs plus petites, le Russell 2000, affiche -16% sur un pas de temps à peu près identique. Le tableau ci-dessous donne une vision des parcours 2018 des principaux indices depuis le début de l'année.

Dans l'encadré rouge, les performances depuis le 1er janvier (Bloomber / Zonebourse - Cliquer pour agrandir)

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

"Le scénario ne repose plus uniquement sur la perte de leadership des actions technologiques comme source de baisse", explique Liz Ann Sonders, en charge de la stratégie à la banque américaine Schwab. "Désormais, plusieurs entreprises endettées se retrouvent sous pression à cause de la hausse des taux", ajoute-t-elle. La trajectoire de la politique monétaire de la Fed rendait inévitable le retour de la question du financement sur la table. C'est un thème qui est largement développé dans les médias financiers anglo-saxons ce matin, et qui devrait occuper le devant de la scène dans les semaines à venir. Evidemment, les regards se tournent vers la Fed : assouplira-t-elle sa position ? Ce n'est pas impossible, mais il faudra attendre la réunion de décembre, où un nouveau tour de vis monétaire est prévu, pour en savoir plus.En cette veille de Thanksgiving, Theresa May est à Bruxelles pour préparer la suite du Brexit. L'exécutif européen doit aussi rendre son verdict sur les budgets présentés par les Etats membres, en particulier sur celui de l'Italie. Le Bitcoin poursuit sa chute sur une perte de plus de 30% en quelques jours. Enfin, la tension est remontée d'un cran entre Washington et Pékin après la sortie du représentant du commerce des Etats-Unis, Robert Lighthizer, qui a déclaré hier que la Chine n'avait pas modifié ses pratiques "déloyales, irresponsables et manipulatrices" par rapport aux investigations initiales, notamment au niveau du pillage technologique.Quelques trimestriels animent la séance, ceux de Deere ThyssenKrupp et Altice Europe notamment.Grosse séance de publications aux Etats-Unis à la veille de Thanksgiving, avec dès 14h30 les ventes des grossistes (consensus +0,1%), les commandes de biens durables (consensus core +0,4%) et les demandes hebdomadaires d'allocation chômage (consensus 215 000). A 16h00, place à l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan (consensus 98,4), à l'indice de confiance du Conference Board (consensus +0,2%) et aux ventes dans l'immobilier ancien (consensus 5,2 millions). Les stocks pétroliers hebdomadaires seront annoncés à 16h30.L'euro grappille quelques cents face au dollar ce matin, à 1,13772 USD. Pas de ruée vers l'or, qui déprime à 1 221 USD. Le pétrole rebondit après sa lourde chute de la veille, avec un WTI à 54,42 USD et un Brent à 63,61 USD, le spread entre les deux barils ayant tendance à s'accroître ("parce que les Etats-Unis on du mal à vendre leurs stocks", dixit Jordan D. de Zonebourse). L'obligation d'Etat américaine à 10 ans est rémunérée 3,068% (+0,18%, soit +0,005 point).