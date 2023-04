Teck est approché par d'autres entreprises tout en repoussant les propositions de Glencore -Globe and Mail

Teck Resources Ltd a été approché par une unité de Vale SA, Anglo American Plc et Freeport-McMoRan Inc pour explorer des accords si la scission prévue de la société se produit, a rapporté le Globe and Mail dimanche, citant deux sources familières avec les discussions.

Un vote sur le plan de Teck visant à séparer complètement l'entreprise de cuivre et de zinc Teck Metals de l'entreprise de charbon sidérurgique Elk Valley est prévu le 26 avril. Ces approches de la part de sociétés minières internationales interviennent alors que la société minière basée à Vancouver repousse les offres non sollicitées de Glencore Plc, qui impliqueraient la combinaison et la scission des activités de charbon thermique et de charbon sidérurgique des deux sociétés. La société minière suisse a proposé aux actionnaires de Teck 24 % du groupe de métaux combiné et jusqu'à 8,2 milliards de dollars en espèces pour ceux qui ne souhaitent pas être exposés au charbon thermique. Deux sociétés de conseil aux actionnaires ont recommandé aux actionnaires de Teck Resources de voter contre la scission prévue. Institutional Shareholder Services (ISS) a conseillé aux actionnaires de rejeter le plan de restructuration de Teck. Samedi, Bloomberg News a rapporté que Glass Lewis avait également demandé aux actionnaires de Teck Resources de voter contre le projet de scission de l'activité charbon de Teck. Teck a reçu des manifestations d'intérêt de la part d'au moins une demi-douzaine de grandes sociétés minières, qui sont intéressées par diverses transactions après la scission, a ajouté le Globe and Mail. Teck a refusé de commenter le rapport. Freeport n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters, tandis que Vale et Anglo American ont également refusé de commenter.