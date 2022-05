Tedros réélu à la tête de l'Organisation mondiale de la santé

Le vote à bulletin secret, annoncé par Ahmed Robleh Abdilleh de Djibouti lors d'une importante réunion annuelle, a été considéré comme une formalité puisque Tedros était le seul candidat en lice.

Les ministres et les délégués se sont relayés pour serrer la main et embrasser Tedros, un ancien ministre de la santé éthiopien, qui a dirigé l'agence des Nations Unies pendant une période turbulente dominée par la pandémie de COVID-19. Le président a dû utiliser un marteau à plusieurs reprises pour interrompre les applaudissements.

S'adressant à l'assemblée peu après sa réélection, Tedros a déclaré que l'OMS se concentrera sur la préparation aux urgences et l'amélioration de l'agence.

"Cette pandémie a été très inédite et il y a beaucoup de leçons que nous devons tirer et que nous sommes en train de tirer. Mais, en même temps, nous ne pouvons pas simplement faire une pause, apprendre et mettre en œuvre... au lieu de faire une pause pour apprendre, nous disons pendant que nous apprenons, mettons en œuvre."

Le chef de l'OMS nouvellement réélu a versé une larme en parlant de la crise actuelle en Ukraine et de la mort de son jeune frère d'une maladie infantile dans un contexte de guerre et de pauvreté il y a plusieurs décennies.

"Lorsque j'ai visité l'Ukraine, j'ai surtout vu les enfants... C'est l'image d'il y a plus de 50 ans qui m'est venue à l'esprit, si visible, si lancinante. L'odeur, le son et l'image de la guerre. C'est ce que je ne veux pas qu'il arrive à qui que ce soit".

Plusieurs pays, dont l'Allemagne et les États-Unis, ont rapidement proposé leurs félicitations.

Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a tweeté que Tedros avait obtenu 155 voix sur 160, qualifiant ce résultat de spectaculaire. "Félicitations, entièrement méritées".

L'Allemagne a récemment dépassé les États-Unis en tant que premier donateur de l'agence de santé de l'ONU.

Cependant, la candidature de Tedros pour un second mandat n'a pas reçu le soutien de son pays natal, l'Éthiopie, en raison des frictions liées au conflit du Tigré. L'envoyé de l'Éthiopie à l'assemblée a précisé que la déclaration du Botswana félicitant Tedros ne représentait pas l'ensemble des 47 pays du groupe africain.

"La méthode de travail établie du groupe africain est de travailler par consensus. Je tiens à souligner qu'il n'y a pas eu de consensus. Par conséquent, le distingué représentant du Botswana ne peut pas prononcer la déclaration au nom du groupe africain."