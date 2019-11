Téhéran s'affranchit encore de l'accord de Vienne

DUBAI, 4 novembre (Reuters) - Téhéran va mettre en service une nouvelle série de trente centrifugeuses de type IR-6, a annoncé lundi Ali Akbar Saledhi, qui dirige le programme nucléaire iranien, sur la télévision d'Etat.

"Nous assistons aujourd'hui à la mise en service d'une série de 30 centrifugeuses IR-6", a-t-il dit, ajoutant que cela témoignait des "capacités et de la détermination" de la République islamique.

Plus d'un an après le retrait américain de l'accord de 2015 et le rétablissement des sanctions, l'Iran a décidé de s'affranchir par étapes des engagements pris dans ce cadre. Le Plan d'action global commun (PAGC) ne l'autorise qu'à utiliser des centrifugeuses IR-1 de première génération.

Les centrifugeuses IR-6 sont des dispositifs plus perfectionnés mis au point afin d'accélérer l'enrichissement de l'uranium, uniquement à des fins civiles, assure Téhéran. (Rédaction de Dubai, Nicolas Delame pour le service français)