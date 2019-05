Telecom Italia : Oddo confirme son opinion après les comptes

21/05/2019 | 10:22

Telecom Italia a annoncé un chiffre d'affaires sur le 1er trimestre en ligne avec les attentes estime Oddo. Il est ressorti en baisse de 4,6% (CA service -3%) soit -4,3% en organique à 4,48 MdE (Oddo BHF : 4,5 MdE et le consensus à 4,48 MdE).



L'EBITDA AL est également en ligne avec les attentes. Il est en hausse de +0,4% à 1,7 MdE (Oddo BHFe : 1,7 MdE et le consensus à 1,696 MdE).



Suite à ces annonce, Oddo confirme son conseil Alléger sur la valeur et son objectif de cours de 0,5 E.



Oddo souligne la baisse de 11,4% des revenus de service mobiles. Dans le fixe, le groupe a annoncé des bons chiffres avec -0,5% en service +1,8% si on retraite de la baisse de Ca Sparkles (-18,2%) non margé.



' Le groupe tient un discours plutôt rassurant sur les perspectives commerciales et compense plutôt pas mal l'impact commercial du nouvel entrant par des économies de coûts ' indique Oddo.



' Alors que le marché a désormais intégré la réalité commerciale, nous avons moins d'arguments négatifs qu'auparavant sur TI ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.