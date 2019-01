Telecom Italia et Vivendi

Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV) déplore les manœuvres dilatoires des membres nommés par Elliott au Conseil d’administration de Telecom Italia (TIM) qui ont décidé de retarder jusqu’au 29 mars la tenue de l’Assemblée générale, contrairement à toutes les règles statutaires et au Code civil italien.

Après avoir alerté le Conseil de ses intentions le 11 décembre, Vivendi avait formellement demandé le 14 décembre dernier que l’Assemblée générale soit convoquée dans les meilleurs délais. Pour toute réponse, le Conseil a d’abord pris acte de la demande le 14 décembre avant d’annoncer le 21 décembre qu’il commençait l’analyse de celle-ci, renvoyant toute décision au 14 janvier et puis à une Assemblée générale plus de deux mois plus tard.

Ces manœuvres dilatoires impactent négativement chaque jour davantage les résultats financiers de TIM. La chute du cours de bourse, de plus de 40 % depuis le 4 mai dernier, en est une triste traduction. Ces manœuvres constituent un véritable déni de démocratie actionnariale et vont à l’encontre de toutes les règles les plus élémentaires et fondamentales de bonne gouvernance d’entreprise.

Vivendi se réserve le droit de demander la convocation d’une nouvelle Assemblée générale cet été si la gouvernance et les résultats financiers de l’entreprise ne s’améliorent pas de manière significative.

A propos de Vivendi

Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d’un groupe européen d’envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. La stratégie claire et ambitieuse fixée il y a quatre ans a été mise en œuvre avec succès par le Directoire. Dans la création de contenus, tout d’abord : le Groupe détient des actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal Music Group), les jeux vidéo mobiles (Gameloft) et les séries et films (Groupe Canal+), qui sont aujourd’hui les trois contenus de divertissement les plus consommés dans le monde. Dans la distribution, ensuite : Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour doter ses contenus d’une nouvelle vitrine numérique. Le Groupe s’est également rapproché de plusieurs opérateurs télécoms et plateformes afin d’élargir au maximum ses réseaux de distribution. L’exercice 2017 a permis d’ajouter une troisième brique à cet ensemble : la communication avec Havas. Havas dispose d’une expertise créative unique dans la valorisation des contenus gratuits et dans les formats courts, de plus en plus utilisés sur mobile. Par ailleurs, dans le spectacle vivant, la valorisation de franchises, la billetterie et le numérique, Vivendi explore de nouvelles activités complémentaires de ses métiers, fédérées sous Vivendi Village. Les différentes entités du Groupe de Vivendi travaillent désormais pleinement ensemble, créant ainsi plus de valeur, au sein d’un groupe industriel intégré. www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190114005507/fr/