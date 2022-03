Telecom Italia étudie les conditions d'une éventuelle offre de KKR - sources

Le PDG de TIM, Pietro Labriola, et le président du conseil d'administration, Salvatore Rossi, ont également été chargés par le conseil d'administration de la plus grande compagnie de téléphone italienne de négocier avec le fonds basé à New York l'étendue de la diligence raisonnable que KKR avait demandée lorsqu'il a déposé sa première offre en novembre, selon les sources.

TIM, qui a perdu son quatrième PDG en six ans une semaine après avoir reçu l'offre non contraignante de 10,8 milliards d'euros (11,8 milliards de dollars) de KKR, n'a pas encore répondu officiellement à l'approche du fonds.

KKR a pour objectif de prendre le contrôle de l'ancien monopole de la téléphonie, criblé de dettes, de le retirer de la cote et de tenter de le relancer en retirant ses actifs d'infrastructure de réseau, selon des sources précédentes.

Labriola, dont la nomination a été parrainée par le plus grand investisseur de TIM, Vivendi, qui juge l'offre initiale de KKR trop basse, a proposé un plan alternatif à la proposition de KKR, également axé sur la séparation des actifs de réseau de la branche services de TIM.