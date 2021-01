Les difficultés de Huawei, pénalisé par des sanctions américaines, bénéficie à ses concurrents, notamment chinois.



Les Etats-Unis ont mis en place des sanctions contre le fabriquant soupçonné d'espionnage. Ses partenaires américains ne peuvent plus travailler avec lui, et même les fabricants européens ou asiatiques de semi-conducteurs ne peuvent plus lui vendre leurs composants conçus ou fabriqué avec de la technologie américaine.

Huawei perd sa suprématie mondiale

Au troisième trimestre, la demande mondiale de smartphones s'est repliée de 1% par rapport sur un an. Sur la période, Huawei s'est incliné face à son rival, le sud-coréen Samsung. Il a vendu 51,7 millions de smartphones, soit une chute de 23 %, contre 80,2 millions de smartphones (+2 %) pour Samsung. Les déboires de Huawei bénéficient à ses rivaux chinois. Ainsi Xiaomi a bénéficié d'un fort rebond de ses ventes : après une progression de 45%, elles ont atteint 47,1 millions de smartphones. Le fabricant chinois se positionne devant Apple, qui en a écoulé 43,2 millions (+1 % sur un an). Fin décembre, sa capitalisation a franchi le cap des 100 milliards. Sur un an, son cours a bondi de 200%. Quant aux deux autres marques chinoises, Vivo et Oppo, elles occupent désormais les cinquième et sixième places du classement des fabricants de smartphones.

Ericsson, revitalisé par la 5G

Le groupe suédois était en difficultés il y a encore quelques années. Néanmoins, il a saisi l'opportunité de la 5G pour fortement consolider ses positions. Il est le seul équipementier à avoir remporté des contrats 5G à la fois aux Etats-Unis et en Chine. Avec la Corée du Sud et le Japon, ces deux pays ont été parmi les premiers au monde à lancer la 5G. Les Etats-Unis comptent désormais 1 million d'abonnés 5G, ce chiffe ayant dépassé la barre des 100 millions en Chine. A travers sa stratégie " Focused ", Ericsson a stoppé sa diversification pour se recentrer sur les équipements, qui constituent les trois quarts de son chiffre d'affaires. Néanmoins cette stratégie n'est pas sans risques. Lorsque les opérateurs télécoms seront tous équipés en 5G, ses concurrents comme Huawei et Nokia, présents sur toute la chaîne de valeur (matériel pour réseaux fixes, mobiles, cloud, smartphones), pourront compter sur leurs autres activités.