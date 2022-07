Télécoms Equipementiers : le déploiement de la 5G soutient l'activité

Les analystes estiment que la forte progression des investissements dans la 5G aux Etats-Unis et, dans une moindre mesure, en Europe va soutenir l'activité des équipementiers Nokia et Ericsson cette année. L'Open RAN (ou O-RAN, pour Open Radio Access Network) présente toutefois une menace pour les équipementiers car elle permet aux opérateurs de s'affranchir davantage de leurs fournisseurs et ainsi de réduire leurs coûts.



Confiance pour 2022

Certains analystes évaluent que les dépenses des opérateurs télécoms dans les réseaux mobiles vont augmenter de 6% dans le monde en 2022, contre 5% en 2021, et 4% en 2020. Au total, ces investissements devraient atteindre le niveau historique de 200 milliards de dollars cette année suite au déploiement de la 5G. Les professionnels estiment que, d'ici 2025, 600 milliards de dollars vont être investis dans les réseaux mobiles, dont 85 % pour la 5G. Si les dépenses en Asie restent stables voire baissent, elles progressent très fortement aux Etats-Unis et moins en Europe.

Contrairement à Ericsson et Nokia, qui détiennent respectivement 29% et un peu plus de 15% du marché mondial des antennes, le leader mondial Huawei (avec plus de 30% du marché), pâtit de son exclusion des marchés occidentaux depuis les sanctions américaines de 2018 . Toutefois le rythme des dépenses devrait ralentir à partir de 2023, avant de repartir légèrement en 2024 et en 2025.

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.