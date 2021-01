Télécoms Opérateurs Défiance envers la 5G

A l’automne 2020, les opérateurs ont déboursé 2,8 milliards d'euros pour acquérir les fréquences 5G. Le lancement de la 5G, qui a été décalé suite à la crise sanitaire, suscite des remous.



Des manifestations anti-5G se sont succédées sur l'année 2020 et un ensemble d'associations dénonce l'absence d'évaluations sanitaires et environnementales spécifiques. Néanmoins les professionnels demeurent sereins, en soulignant que les nouveaux usages permis par cette nouvelle technologie devraient s'imposer.

Rebond du marché français de la téléphonie mobile au troisième trimestre

Le marché français de la téléphonie mobile a bénéficié d'un fort rebond au troisième trimestre, selon les données de l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep). Sur la période, le nombre de cartes Sim mises en service a augmenté de 560.000 par rapport au trimestre précédent. Ce nombre atteint ainsi 77,6 millions en France. Les abonnements mobiles représentent désormais neuf cartes en service sur dix et progressent de 610.000 unités. La répartition de ces cartes est très favorable aux opérateurs disposant de leur propre réseau (Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR). Ils détiennent 317.000 cartes sur le troisième trimestre, alors que les opérateurs virtuels (MVNO, qui louent de la capacité sur un réseau) ont progressé de 259.000 unités. Au troisième trimestre, SFR n'a recruté que 25.000 nouveaux clients sur le mobile, ce qui est moins bien que ses concurrents. Sur la même période, Bouygues Telecom a bénéficié de 181.000 recrutements nets, devant Orange (+125.000) et Free (+70.000).

Free offensif sur plusieurs fronts

Free a décidé de proposer des forfaits 5G au même prix que la 4G, tout en offrant une large couverture du territoire. Avec des tarifs agressifs et une couverture de 40% de la population, il réplique la stratégie qui avait été gagnante dans la 4G. Toujours ur le marché national, Iliad (maison mère de Free) souhaite conquérir le segment des entreprises, actuellement dominé par Orange et SFR. Le groupe détient Scaleway, un acteur du cloud, ce qui lui permet de se positionner sur ce segment. A l'international, Iliad a poursuivi son expansion européenne : après l'Italie et l'Irlande, la maison mère de Free a investi la Pologne, s'affirmant ainsi comme le sixième opérateur européen.