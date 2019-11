Télécoms: l'opérateur russe MTS vend ses activités en Ukraine

Moscou (awp/afp) - Le numéro un russe des télécommunications, MTS, va vendre ses activités ukrainiennes à un opérateur azerbaïdjanais, a indiqué lundi le groupe dans un communiqué.

L'opérateur MTS a annoncé la vente de 100% de sa branche ukrainienne Vodafone Ukraine à Telco, contrôlé par le groupe azerbaïdjanais Bakcell pour 734 millions d'euros.

"Le transfert des parts de la société est prévu sous peu", a indiqué MTS.

"La Russie représente plus de 90% du chiffre d'affaires du groupe. Compte-tenu de la faible part de nos opérations ukrainiennes dans l'ensemble de nos activités, nous réaffirmons notre engagement à (...) générer des rendements attractifs pour nos actionnaires", a déclaré dans ce communiqué le patron de MTS, Alexeï Kornia.

MTS est contrôlé par AFK Sistema, le groupe de l'homme d'affaires russe Vladimir Evtouchenkov.

L'opérateur a plus de 105 millions de clients mobiles en Russie, Arménie et au Bélarus. Sa branche ukrainienne Vodafone Ukraine est le deuxième plus grand opérateur du pays.

Les entreprises russes se sont largement retirées d'Ukraine depuis 2014, année de l'annexion par la Russie de la péninsule de Crimée et du début d'un conflit avec des séparatistes pro-russes dans l'est du pays, qui a fait à ce jour plus de 13.000 morts.

afp/jh