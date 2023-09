(Zonebourse avec Reuters) - Jose Maria Alvarez-Pallete, président-directeur général de la société espagnole de téléphonie et de services internet Telefonica, lourdement endettée, a reçu un appel inattendu cette semaine alors qu'il se trouvait dans la Silicon Valley pour rencontrer des entreprises et des investisseurs dans la capitale américaine de la technologie.

Il a appris que le plus grand opérateur de télécommunications d'Arabie saoudite, STC Group, avait l'intention de devenir le principal actionnaire de Telefonica, avec une participation de 9,9%. Quelques heures après l'appel de mardi, M. Alvarez-Pallete était en route pour Riyad, selon des personnes au fait de la situation interrogées par Reuters.

STC a passé des mois à construire sa participation de 2,1 milliards d'euros (2,25 milliards de dollars), ont déclaré ces personnes, qui ont requis l'anonymat en raison de la sensibilité de l'affaire. Cette décision est un vote de confiance envers Telefonica, qui croule sous des milliards de dollars de dettes, tandis que STC acquiert l'expertise nécessaire pour moderniser l'infrastructure des télécommunications en Arabie saoudite.

Toutefois, certains Espagnols craignent que l'accord ne donne à l'Arabie saoudite une trop grande influence sur les infrastructures de télécommunications et d'Internet du pays.

PIF, et paf

STC est détenue à 64% par le Fonds d'investissement public (PIF) de l'Arabie saoudite, principal moteur de la Vision 2030 du prince héritier Mohammed bin Salman, qui vise à prendre des participations dans diverses entreprises mondiales et à sevrer l'économie saoudienne de sa dépendance à l'égard du pétrole, qui en a fait l'une des nations les plus riches du monde.

STC espère que les liens avec Telefonica l'aideront à développer des villes numériques en Arabie saoudite, en important le savoir-faire technologique de pays comme l'Espagne, selon une personne qui a conseillé l'entreprise. Pour Telefonica, dont la valeur boursière a chuté à un tiers de son niveau d'il y a huit ans, l'investissement offre un peu de répit aux actionnaires qui souffrent depuis longtemps.

Les opérateurs télécoms souffrent en bourse (les coupons atténuent toutefois la peine)

Alors que les rivaux de Telefonica ont réduit leurs prix pour attirer les internautes, la société espagnole a également emprunté pour investir dans de nouveaux réseaux de téléphonie mobile et d'accès à l'internet. Exacerbant les problèmes, Telefonica s'est développée en Amérique latine, où l'affaiblissement des monnaies locales, le durcissement de la réglementation et la concurrence ont sapé les bénéfices au cours de la dernière décennie.

"Cela donne un coup de pouce bien nécessaire à Telefonica étant donné l'énorme investissement pour déployer la fibre à large bande 5G dans les principaux marchés", a déclaré un analyste de PP Foresight. Le nouvel investisseur "apporte de la confiance et de la valeur", a concédé jeudi le principal syndicat de Telefonica, l'UGT, tout en s'inquiétant de l'influence croissante des fonds souverains issus de théocraties.

Telefonica ne considère pas STC comme un investisseur agressif qui cherchera à changer la direction, selon une personne au courant des réflexions de la direction. Mais le secret avec lequel STC a construit sa participation a pris certains observateurs au dépourvu, a déclaré cette personne.

Une montée au capital masquée

Les spéculations sur l'arrivée d'un nouvel actionnaire important au sein de Telefonica se sont multipliées. L'année dernière, la direction de Telefonica a rencontré à deux reprises d'autres entreprises et fonds au Moyen-Orient, ont déclaré les personnes au courant de l'affaire. Telefonica a déclaré avoir été informée mardi de l'investissement de STC, les deux entreprises ayant fait plus ample connaissance au cours des derniers mois. En février, elles ont conclu un partenariat stratégique pour travailler dans des domaines tels que la cybersécurité et le métavers.

En mai, STC a engagé des conseillers, dont la banque d'investissement Morgan Stanley et le cabinet d'avocats Linklaters, et a commencé à acheter des actions Telefonica sur le marché, ont déclaré deux autres sources ayant connaissance de l'opération.

Lorsque la participation a approché les 3%, STC a interrompu ses achats d'actions pour éviter de devoir faire une déclaration officielle sur le marché, a déclaré l'une des personnes. STC a cherché à garder sa participation secrète jusqu'à ce qu'elle puisse acheter au moins 9,9% de Telefonica, a ajouté cette personne.

Mardi, STC a atteint cet objectif, après avoir acquis une participation supplémentaire de 2% auprès d'investisseurs dont l'identité n'a pas été révélée, a déclaré l'une des personnes. Le solde, soit 5%, est constitué de produits dérivés arrangés par Morgan Stanley et est en attente de l'approbation réglementaire du gouvernement espagnol, ont-ils déclaré.

Le principal responsable des investissements de STC, Motaz Al Angari, ancien banquier chez Morgan Stanley, est au cœur de l'opération, a déclaré une personne au fait de la situation. STC a confirmé son implication. Lorsqu'il travaillait pour la banque, Motaz Al Angari a conseillé le géant Saudi Aramco lors de son entrée en bourse.

Les responsables de STC ont refusé de faire d'autres commentaires. Morgan Stanley et Linklaters ont refusé de faire des commentaires. Telefonica a déclaré : "Nos équipes de gestion, de stratégie et d'investissement se déplacent régulièrement pour rencontrer des investisseurs potentiels, non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier.

L'Espagne déjà ciblée

Pour tenter de réduire sa dette, Telefonica a vendu des pans entiers d'infrastructures de télécommunications et devrait présenter le 8 novembre un nouveau plan stratégique axé sur l'augmentation du flux de trésorerie disponible, qui, selon son PDG, pourrait atteindre 4 milliards d'euros cette année. STC dispose d'une trésorerie de 22,4 milliards de riyals (6 milliards de dollars) qui a été sous-utilisée pendant de nombreuses années, ont déclaré les analystes d'EFG Hermes dans une note à leurs clients. Ils ont toutefois averti que les "transactions infructueuses" réalisées par STC dans le passé pourraient en inquiéter certains.

Les investisseurs du Moyen-Orient prennent des participations dans des entreprises espagnoles depuis un certain temps. Le fonds souverain Mubadala des Émirats arabes unis détient des participations dans la compagnie pétrolière Cepsa et dans l'opérateur de gazoducs Enagas, tandis que le QIA du Qatar est actionnaire d'Iberdrola. En octobre, l'Arabie saoudite accueille sa conférence financière annuelle à laquelle participent les plus grands banquiers et milliardaires du monde, surnommée "Davos dans le désert". "Ils veulent que leurs champions locaux deviennent des acteurs mondiaux", a déclaré un banquier du Golfe. "Avec le temps, ils deviendront aussi importants que Vodafone ou Telefonica.