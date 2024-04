Toncoin (TON), la devise numérique de la plateforme de messagerie Telegram, a connu une progression phénoménale, grimpant de plus de 180% depuis le début mars. Cette envolée propulse le TON au rang des géants en termes de valorisation. On y revient dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Bientôt un siège social identifié pour Binance

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies, annoncera bientôt l'emplacement de son siège social. Sous la direction de Richard Teng, le nouveau PDG pro-régulation, l'entreprise s'apprête à choisir un site en prenant en compte divers facteurs, pour l’instant non détaillés, pour se conformer aux exigences réglementaires. Cette démarche intervient après des problèmes réglementaires de la plateforme sous la direction de Changpeng Zhao, l'ex-PDG, et vise à améliorer les relations avec les régulateurs et à redorer son image, notamment aux États-Unis où Binance a été critiquée par le gendarme boursier américain (SEC) ces derniers mois.

ETF Bitcoin Spot : Hong Kong suit les pas des États-Unis

Harvest Fund et China Southern Fund, deux importants gestionnaires d'actifs chinois, ont proposé de créer des ETF Bitcoin Spot à Hong Kong, en espérant une approbation pour le deuxième trimestre de 2024. Cette initiative suit le succès des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis et pourrait marquer le début d'une compétition entre l'Asie et l'Occident dans le domaine des cryptomonnaies. Naturellement, l'introduction de ces ETF à Hong Kong vise à attirer les investissements asiatiques vers le Bitcoin, malgré la position restrictive de la Chine envers les cryptomonnaies, contrairement à Hong Kong qui est plus accueillant envers le secteur.

Tokenisation : Les banques centrales s’y mettent

La Banque des règlements internationaux (BRI), en collaboration avec sept grandes banques centrales dont la Banque de France et la Réserve fédérale des États-Unis, a lancé le projet Agorá pour explorer la tokenisation des monnaies fiduciaires afin d'améliorer les échanges internationaux. Le projet se concentre sur l'utilisation de la technologie blockchain, rebaptisée "registre unifié" par la BRI, pour optimiser les transactions financières et intégrer les smart contracts, notamment pour surmonter “les inefficacités des systèmes monétaires actuels”.

Do Kwon condamné

Terraform Labs et son cofondateur Do Kwon ont été reconnus coupables de fraude par un tribunal de New York, accusés d'avoir induit les investisseurs en erreur concernant leur stablecoin UST et d'avoir menti sur l'intégration de leur technologie par l'entreprise Chai. L'effondrement de l'UST et du token LUNA en mai 2022 avait entraîné la perte de 40 milliards de dollars auprès de divers investisseurs, ce qui avait, à l’époque, marqué le début d'un marché baissier prolongé. Malgré leur déclaration de faillite, Terraform Labs envisage de contester le verdict, tandis que la SEC maintient sa position sur le besoin de conformité pour protéger les investisseurs.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Le Toncoin (TON), la cryptomonnaie de l’incontournable plateforme de messagerie Télégram, a littéralement explosé à la hausse depuis début mars, progressant de plus de 180% depuis le 1er mars. Cette fulgurance propulse le TON dans la ligue exclusive des 10 premières cryptomonnaies par capitalisation boursière, et pulvérisant ainsi ses pics historiques. Le TON se paye même le luxe de dépasser la cryptomonnaie ADA (Cardano) en termes de valorisation, en gravitant autour des 23,7 milliards de dollars de capitalisation.

L'envolée des performances de TON soulève naturellement la question suivante : qu'est-ce qui se cache derrière cette croissance notable ? Rappelons déjà les bases de ce projet.

La genèse de TON commence en 2018, lorsque les créateurs de Telegram veulent concurrencer Ethereum. Cependant, le parcours de TON a connu un accroc dramatique en 2020 lorsque la SEC est intervenue en contestant la levée de fonds de Telegram de 1,7 milliard de dollars en tant que vente de titres non autorisée, ce qui a conduit Telegram à se retirer du projet.

Dans la foulée, un groupe de développeurs indépendants a formé ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de TON Foundation, reprenant les actifs du projet et lançant The Open Network et sa pièce de monnaie associée, Toncoin (TON), en 2021.

Malgré une performance en demi-teinte dans une atmosphère haussière depuis le début de l’année, où la valeur du TON a chuté de 70 % par rapport au BTC, la cryptomonnaie a fait un retour en force en mars en voyant sa valeur grimper de plus de 180 % en l'espace de cinq semaines seulement.

Le retour en grâce de TON en septembre dernier, qui a été initialement stimulée par l'annonce de Telegram de développer un portefeuille de cryptomonnaies pour The Open Network, a connu un véritable tournant le mois dernier. Le marché a pris conscience des implications de l'intégration de Telegram après que la société a annoncé, le 31 mars, qu'elle autoriserait l'achat de publicités au moyen de Toncoins. Cette annonce s'inscrivait dans le prolongement de celle de février, dans laquelle Telegram s'engageait à redistribuer 50 % des recettes publicitaires des canaux monétisés aux créateurs par l'intermédiaire de TON.

"To ensure ad payments and withdrawals are fast and secure, we will exclusively use the TON blockchain. Similar to our approach with Telegram usernames on Fragment, we will sell ads and share revenue with channel owners in Toncoin." @durov#TON 💎 pic.twitter.com/c6c46adOV1 — TON 💎 (@ton_blockchain) February 28, 2024

La Fondation TON a lancé des initiatives ambitieuses pour renforcer l'utilité du Toncoin. L'Open League, qui démarre en avril, vise à débourser 30 millions de TON (d'une valeur d'environ 204 millions de dollars) pour stimuler l'engagement des applications et des utilisateurs. Un million de TON supplémentaires est alloué pour stimuler la participation à HumanCode, le protocole innovant de preuve de personnalité de TON. Ces initiatives ont considérablement stimulé le réseau, le nombre de portefeuilles ayant doublé et la valeur totale bloquée (TVL) sur le réseau ayant été multipliée par six depuis le début du mois de mars.

Bien que le développement des applications de la chaîne TON soit relativement récent par rapport aux chaînes plus établies, telles que Ethereum ou encore Solana, le marché est optimiste quant à son potentiel. Du moins, la spéculation fait rage vis-à-vis des derniers développements comme en témoigne l’envolée de la valorisation de la cryptomonnaie. Cet optimisme est largement attribué aux liens étroits de TON avec Telegram et au modèle économique tourné vers la publicité ainsi qu’à la redistribution de jetons pour les contributeurs.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

