Teleperformance : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par Teleperformance (Paris:TEP) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 4 506 titres

- 19 937 695,41 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 276

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 687

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 151 158 titres pour 45 026 199,18 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 162 091 titres pour 48 558 424,33 €

Il est rappelé, qu’au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 15 439 titres

- 16 452 064,40 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 193

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 026

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 149 411 titres pour 38 932 888,59 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 136 973 titres pour 35 961 447,08 €

Il est également rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 14 000 titres

- 6 135 798,16 € en espèces.

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l’expérience client, les services de back-office et le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-High Touch unique. Le groupe compte plus de 380 000 employés répartis dans 83 pays, qui prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d’excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s’appuie sur l’utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d’excellence.

En 2020, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 732 millions d'euros (6,5 milliards de dollars US, sur la base d’un taux de change de 1 euro = 1,14 dollar US) et un résultat net de 324 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, CAC Support Services, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie des indices CAC 40 ESG, Euronext Vigeo Eurozone 120, FTSE4Good et Solactive Europe Corporate Social Responsibility (anciennement Ethibel Sustainability Excellence Europe).

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Pour plus d’informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 2 276 151 158 45 026 199,18 2 687 162 091 48 558 424,33 04/01/2021 - - - 89 5 171 1 433 039,23 05/01/2021 39 3 423 940 640,40 - - - 06/01/2021 90 5 600 1 504 160,00 - - - 07/01/2021 2 204 54 588,36 74 3 600 978 804,00 08/01/2021 19 1 596 424 855,20 22 1 400 378 000,00 11/01/2021 22 1 344 361 872,00 19 1 600 436 160,00 12/01/2021 7 600 161 760,00 42 1 800 489 600,00 13/01/2021 2 200 54 560,00 100 5 200 1 450 800,00 14/01/2021 - - - 17 1 800 510 552,00 15/01/2021 29 2 029 572 035,97 9 800 227 520,00 18/01/2021 2 200 56 520,00 22 2 000 569 600,00 19/01/2021 5 400 113 920,00 24 600 172 518,00 20/01/2021 - - - 34 2 000 575 440,00 21/01/2021 - - - 28 1 600 465 984,00 22/01/2021 24 1 400 405 636,00 - - - 25/01/2021 54 2 800 805 252,00 11 1 300 379 925,00 26/01/2021 61 3 200 913 024,00 8 600 172 680,00 27/01/2021 105 5 571 1 548 905,13 2 53 15 126,20 28/01/2021 94 5 000 1 357 200,00 10 1 000 272 600,00 29/01/2021 59 4 200 1 133 538,00 36 2 200 597 960,00 01/02/2021 - - - 111 5 200 1 432 704,00 02/02/2021 - - - 53 4 147 1 180 567,96 03/02/2021 31 2 400 681 384,00 15 600 173 880,00 04/02/2021 37 2 000 565 120,00 11 1 200 342 720,00 05/02/2021 11 1 000 282 800,00 11 1 049 299 027,94 08/02/2021 14 1 200 339 576,00 38 1 551 442 934,58 09/02/2021 7 415 116 772,70 43 2 600 740 038,00 10/02/2021 10 800 228 320,00 21 1 200 344 664,00 11/02/2021 - - - 58 3 400 982 668,00 12/02/2021 - - - 27 2 200 645 480,00 15/02/2021 18 800 234 720,00 11 800 237 000,00 16/02/2021 41 3 200 931 488,00 14 1 224 360 627,12 17/02/2021 56 3 800 1 091 930,00 5 431 124 231,44 18/02/2021 23 1 400 399 280,00 7 600 172 560,00 19/02/2021 10 1 000 284 240,00 31 2 200 630 124,00 22/02/2021 77 5 000 1 406 800,00 - - - 23/02/2021 61 4 200 1 152 480,00 6 1 000 275 050,00 24/02/2021 31 1 800 493 848,00 35 2 400 662 640,00 25/02/2021 2 27 7 354,80 36 1 200 331 464,00 26/02/2021 - - - 67 6 000 1 695 240,00 01/03/2021 11 1 000 292 200,00 43 2 437 722 862,94 02/03/2021 19 1 200 355 200,00 55 3 963 1 183 391,43 03/03/2021 10 600 179 400,00 36 2 600 786 240,00 04/03/2021 36 2 000 600 800,00 - - - 05/03/2021 39 2 400 717 840,00 - - - 08/03/2021 38 2 200 651 640,00 24 606 181 157,64 09/03/2021 22 1 400 415 184,00 48 3 594 1 080 356,40 10/03/2021 21 1 200 359 520,00 39 2 000 605 200,00 11/03/2021 - - - 50 2 600 793 598,00 12/03/2021 43 3 400 1 027 310,00 8 400 122 480,00 15/03/2021 15 600 180 918,00 19 1 700 515 236,00 16/03/2021 - - - 47 2 805 856 029,90 17/03/2021 28 2 032 617 768,64 5 395 121 739,00 18/03/2021 39 3 568 1 072 326,72 2 200 60 800,00 19/03/2021 1 200 59 880,00 17 1 600 482 880,00 22/03/2021 11 1 000 300 180,00 22 1 600 484 160,00 23/03/2021 9 1 000 302 200,00 35 1 800 550 800,00 24/03/2021 20 1 200 365 736,00 16 1 000 307 200,00 25/03/2021 17 400 121 560,00 30 2 600 797 680,00 26/03/2021 4 400 123 360,00 13 800 248 240,00 29/03/2021 - - - 41 2 200 688 358,00 30/03/2021 21 2 400 742 728,00 - - - 31/03/2021 - - - 27 1 600 497 408,00 01/04/2021 - - - 11 600 188 400,00 06/04/2021 12 1 200 375 204,00 14 600 189 840,00 07/04/2021 18 1 400 438 200,00 - - - 08/04/2021 - - - 55 2 000 636 900,00 14/04/2021 7 1 000 327 100,00 - - - 15/04/2021 8 400 130 720,00 - - - 20/04/2021 2 72 23 745,60 - - - 21/04/2021 18 1 328 436 287,84 - - - 22/04/2021 8 400 130 720,00 9 250 82 845,00 23/04/2021 6 850 280 389,50 1 15 4 951,50 26/04/2021 25 2 000 655 940,00 1 200 65 800,00 27/04/2021 30 1 800 580 842,00 24 800 259 680,00 28/04/2021 14 2 400 775 824,00 1 200 65 120,00 29/04/2021 12 1 000 321 400,00 6 800 259 040,00 30/04/2021 29 1 400 449 400,00 6 200 64 480,00 03/05/2021 5 400 128 240,00 49 2 400 776 232,00 04/05/2021 54 3 297 1 054 611,39 - - - 05/05/2021 - - - 34 2 400 773 280,00 06/05/2021 30 2 000 639 600,00 4 400 128 880,00 07/05/2021 - - - 30 2 400 771 360,00 10/05/2021 31 3 600 1 149 804,00 1 1 322,80 11/05/2021 79 4 600 1 438 604,00 - - - 12/05/2021 24 2 470 767 354,90 24 600 188 178,00 13/05/2021 39 1 581 486 615,99 24 1 800 557 604,00 14/05/2021 4 400 124 400,00 28 1 400 438 718,00 17/05/2021 4 210 65 767,80 32 2 000 630 880,00 18/05/2021 - - - 29 1 400 440 454,00 19/05/2021 78 3 790 1 174 445,20 3 200 62 160,00 20/05/2021 - - - 80 4 200 1 319 052,00 21/05/2021 - - - 9 600 191 280,00 24/05/2021 - - - 14 200 63 400,00 25/05/2021 - - - 18 2 000 635 600,00 26/05/2021 6 600 191 280,00 20 800 256 240,00 27/05/2021 32 3 000 947 790,00 - - - 28/05/2021 13 600 188 400,00 - - - 02/06/2021 37 1 800 565 002,00 7 400 126 400,00 03/06/2021 29 1 551 482 423,04 3 200 62 600,00 04/06/2021 8 600 186 240,00 16 1 000 311 800,00 07/06/2021 - - - 25 1 403 440 822,60 08/06/2021 3 200 62 720,00 24 1 597 504 013,20 09/06/2021 5 400 125 680,00 22 600 189 198,00 10/06/2021 20 1 800 563 040,00 15 200 62 960,00 11/06/2021 - - - 69 3 800 1 202 814,00 14/06/2021 - - - 26 1 800 577 728,00 15/06/2021 - - - 27 999 322 477,20 16/06/2021 12 1 000 320 800,00 1 200 64 400,00 17/06/2021 23 1 800 574 146,00 21 1 800 577 206,00 18/06/2021 - - - 25 2 025 657 537,75 21/06/2021 29 1 000 323 730,00 43 2 175 711 703,50 22/06/2021 7 800 261 440,00 27 2 200 723 800,00 23/06/2021 - - - 67 4 000 1 344 840,00 24/06/2021 - - - 18 1 000 341 680,00 29/06/2021 20 800 275 120,00 - - - 30/06/2021 48 2 600 892 840,00 - - -

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210709005387/fr/