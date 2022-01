Teleperformance : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par Teleperformance (Paris:TEP) à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 295 titres

- 21 925 482.82 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 813

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 908

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 165 077 titres pour 58 863 941,50 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 169 288 titres pour 60 905 794,48 €

Il est rappelé, qu’au 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 4 506 titres

- 19 937 695,41 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 276

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 687

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 151 158 titres pour 45 026 199,18 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 162 091 titres pour 48 558 424,33 €

Il est également rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 14 000 titres

- 6 135 798,16 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 en date du 22 juin 2021, renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP), leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l’expérience client, les services de back-office et le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-High Touch unique. Le groupe compte plus de 380 000 employés répartis dans 83 pays, qui prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d’excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s’appuie sur l’utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d’excellence.

En 2020, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 732 millions d'euros (6,5 milliards de dollars US, sur la base d’un taux de change de 1 euro = 1,14 dollar US) et un résultat net de 324 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, CAC Support Services, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie des indices Euronext Vigeo Eurozone 120, FTSE4Good et Solactive Europe Corporate Social Responsibility (anciennement Ethibel Sustainability Excellence Europe).

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Pour plus d’informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 2 813 165 077 58 863 941,50 2 908 169 288 60 905 794,48 01/07/2021 44 2 228 757 898,76 34 2 200 756 030,00 02/07/2021 3 200 68 440,00 41 2 400 827 520,00 05/07/2021 21 668 230 139,36 - - - 06/07/2021 4 332 114 061,92 25 1 400 484 680,00 07/07/2021 - - - 21 600 208 938,00 08/07/2021 60 2 800 972 048,00 12 1 200 420 240,00 09/07/2021 17 1 000 345 800,00 26 1 600 557 120,00 12/07/2021 8 600 208 440,00 17 1 800 630 000,00 19/07/2021 80 4 600 1 609 540,00 14 1 200 422 400,00 20/07/2021 20 2 400 833 232,00 13 1 200 418 716,00 21/07/2021 25 2 800 979 692,00 48 3 400 1 196 426,00 22/07/2021 - - - 64 4 200 1 483 062,00 23/07/2021 10 800 285 400,00 - - - 26/07/2021 29 2 200 788 040,00 - - - 27/07/2021 39 1 000 355 320,00 4 400 143 360,00 28/07/2021 24 2 200 777 568,00 9 491 174 172,43 29/07/2021 20 1 400 500 920,00 43 3 509 1 261 941,67 30/07/2021 30 2 600 926 276,00 17 1 400 501 802,00 02/08/2021 12 1 000 354 600,00 14 1 400 500 164,00 03/08/2021 14 1 000 356 200,00 23 1 400 502 600,00 04/08/2021 - - - 67 3 600 1 299 348,00 06/08/2021 22 1 600 576 640,00 2 200 72 120,00 09/08/2021 10 400 143 360,00 4 200 72 200,00 10/08/2021 - - - 4 200 72 280,00 11/08/2021 11 600 214 698,00 - - - 13/08/2021 - - - 2 400 144 800,00 19/08/2021 16 500 180 880,00 - - - 26/08/2021 8 400 147 840,00 34 1 300 482 625,00 27/08/2021 5 107 39 436,99 13 600 223 230,00 30/08/2021 - - - 7 300 112 140,00 31/08/2021 14 573 214 559,85 - - - 01/09/2021 1 100 37 420,00 1 100 37 660,00 02/09/2021 19 700 263 501,00 31 900 339 444,00 03/09/2021 15 800 300 160,00 - - - 06/09/2021 7 300 113 061,00 15 800 303 040,00 07/09/2021 13 400 151 960,00 10 400 153 880,00 08/09/2021 17 1 200 459 324,00 - - - 09/09/2021 61 2 000 759 160,00 10 500 190 260,00 10/09/2021 26 1 100 416 900,00 20 500 190 710,00 13/09/2021 34 1 900 712 006,00 11 200 75 760,00 14/09/2021 14 200 74 640,00 13 600 224 880,00 15/09/2021 69 3 200 1 193 856,00 5 400 149 920,00 16/09/2021 - - - 26 1 685 629 920,40 17/09/2021 43 3 000 1 111 410,00 47 1 715 642 524,75 20/09/2021 90 2 600 944 372,00 16 1 016 369 956,08 21/09/2021 - - - 58 4 000 1 478 400,00 22/09/2021 3 65 24 011,00 - - - 23/09/2021 29 2 400 903 192,00 73 2 800 1 056 328,00 24/09/2021 38 3 000 1 117 950,00 - - - 27/09/2021 61 4 135 1 518 578,75 29 600 223 920,00 28/09/2021 91 4 402 1 548 799,68 - - - 29/09/2021 40 2 800 968 548,00 38 2 601 921 274,20 30/09/2021 51 3 800 1 304 312,00 14 800 278 560,00 01/10/2021 90 2 955 995 923,65 16 1 000 340 520,00 04/10/2021 62 3 987 1 340 389,53 36 2 401 815 931,83 05/10/2021 - - - 32 3 000 1 017 240,00 06/10/2021 56 3 400 1 141 312,00 - - - 07/10/2021 7 400 134 720,00 44 2 400 819 672,00 08/10/2021 24 2 200 747 648,00 21 832 284 976,64 11/10/2021 31 2 400 807 360,00 - - - 12/10/2021 68 2 400 799 368,00 22 2 000 672 160,00 13/10/2021 18 800 267 760,00 68 4 168 1 416 203,04 14/10/2021 - - - 126 5 600 1 955 464,00 15/10/2021 - - - 48 1 400 494 438,00 18/10/2021 27 2 200 772 112,00 10 800 281 120,00 19/10/2021 5 600 210 360,00 41 1 800 636 840,00 20/10/2021 12 1 000 353 000,00 6 600 213 000,00 21/10/2021 17 1 000 352 440,00 28 2 245 798 883,25 22/10/2021 4 212 75 679,76 57 2 555 920 566,50 25/10/2021 42 2 988 1 067 911,20 17 400 144 400,00 26/10/2021 2 200 71 400,00 52 2 400 860 736,00 27/10/2021 25 1 600 573 408,00 19 1 030 370 521,90 28/10/2021 11 1 000 356 600,00 19 1 570 563 975,40 29/10/2021 4 200 71 600,00 7 534 192 747,30 01/11/2021 4 538 194 890,50 69 2 066 751 445,52 02/11/2021 8 462 166 892,88 76 5 200 1 917 344,00 03/11/2021 23 1 400 516 040,00 6 400 149 680,00 04/11/2021 110 6 000 2 141 220,00 49 2 800 1 017 520,00 05/11/2021 119 6 200 2 231 938,00 25 2 000 734 000,00 08/11/2021 3 200 69 160,00 - - - 09/11/2021 3 400 140 320,00 30 2 400 860 712,00 10/11/2021 52 3 400 1 207 714,00 40 2 200 788 238,00 11/11/2021 19 1 800 641 394,00 14 1 200 429 840,00 12/11/2021 24 1 400 498 680,00 43 3 400 1 220 090,00 15/11/2021 48 3 200 1 146 272,00 6 200 72 320,00 16/11/2021 19 1 800 640 206,00 6 600 215 040,00 17/11/2021 9 621 220 945,59 43 2 970 1 064 210,40 18/11/2021 19 1 600 572 576,00 24 1 200 430 584,00 19/11/2021 22 1 200 427 200,00 67 5 400 1 950 318,00 22/11/2021 5 1 600 576 960,00 - - - 23/11/2021 104 6 000 2 123 100,00 - - - 25/11/2021 - - - 45 2 400 854 880,00 26/11/2021 74 4 000 1 394 520,00 106 5 800 2 067 120,00 29/11/2021 10 800 285 120,00 18 1 329 478 931,73 30/11/2021 32 1 404 499 852,08 75 5 071 1 838 947,44 01/12/2021 4 400 144 960,00 64 2 400 879 792,00 02/12/2021 65 4 400 1 579 996,00 20 1 200 432 240,00 03/12/2021 27 2 200 789 800,00 34 2 000 726 800,00 06/12/2021 - - - 61 3 800 1 372 788,00 07/12/2021 - - - 91 6 600 2 435 862,00 08/12/2021 7 800 298 520,00 7 800 304 480,00 14/12/2021 41 3 000 1 115 400,00 9 800 304 480,00 16/12/2021 - - - 55 2 700 1 023 921,00 17/12/2021 81 4 200 1 566 600,00 14 600 224 760,00 20/12/2021 79 2 400 883 440,00 28 2 000 745 040,00 21/12/2021 23 1 400 522 200,00 53 2 000 754 120,00 22/12/2021 3 400 148 960,00 35 2 600 981 786,00 23/12/2021 - - - 36 1 600 610 656,00 27/12/2021 3 200 75 880,00 5 100 38 500,00 28/12/2021 - - - 3 300 116 400,00 29/12/2021 - - - 7 200 79 200,00

