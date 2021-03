Teleperformance SE : Assemblée Générale Mixte du 22 avril 2021

Modalités de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires à l’Assemblée

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte de Teleperformance SE (Paris:TEP) qui se tiendra à huis clos le jeudi 22 avril 2021, à 15h00 au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris.

L’avis préalable à l’Assemblée comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 3 mars 2021 (bulletin n° 27) et les modalités de participation et de vote à cette Assemblée ont été aménagées et figureront dans l’avis de convocation à paraître au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 2 avril 2021.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Les documents prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce, seront tenus à la disposition et consultables sur le site Internet de Teleperformance (www.teleperformance.com rubrique « Relations Investisseurs/Actionnaires/Assemblées Générales »), au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée.

Tout actionnaire nominatif peut, à compter de la convocation et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la Société de lui envoyer les documents visés par la réglementation qui ne seraient pas disponibles sur le site internet de la Société en adressant un courrier électronique à l'adresse suivante : assembleegenerale@teleperformance.com. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. il leur sera répondu dans la mesure du possible par voie électronique.

