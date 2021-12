Teleperformance acquiert Senture, un acteur majeur de la gestion des processus métiers auprès des administrations aux États-Unis

Cette acquisition renforce l’offre de Teleperformance pour les services aux citoyens, déjà présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

Teleperformance (Paris:TEP), leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce aujourd’hui l’acquisition de Senture, un acteur majeur de la gestion externalisée des processus métiers (Business Process Outsourcing - BPO) auprès des administrations aux États-Unis, détenu par Kingswood Capital Management, L.P. (Kingswood), une société américaine d’investissement basée à Los Angeles en Californie.

Fondé en 2003, basé à London dans le Kentucky, et fort d’un chiffre d'affaires de 192 millions de dollars US et d’une marge d’EBITA ajusté de 16 % (2021E), Senture dispose d’un modèle unique de solutions domestiques d’assistance aux citoyens, en parfaite adéquation avec les exigences des administrations aux États-Unis.

Les services gouvernementaux (aux niveaux fédéral, des États et local) représentent près de 80 % du chiffre d’affaires de Senture, les services commerciaux dans le secteur de la santé représentant les 20 % restants. Les activités d’assistance de Senture consistent à répondre aux demandes des usagers dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports et des services sociaux.

Teleperformance réalise cette acquisition pour trois raisons :

- Teleperformance poursuit sa stratégie de développement de solutions dédiées par secteur client en renforçant son offre de services auprès des administrations, déjà présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie ; l'acquisition ouvre de nouvelles opportunités de croissance aux États-Unis ;

- Senture bénéficie d'un profil financier solide, avec une croissance soutenue du chiffre d'affaires et une marge d’EBITA supérieure à celle du groupe ;

- l’opération est relutive d’environ + 5 % sur le résultat net par action de Teleperformance.

Le montant de la transaction (valeur d’entreprise) s'élève à 400 millions de dollars US. L’acquisition est intégralement financée par dette bancaire. Paul Hastings LLP est intervenu en tant que conseil juridique de Teleperformance dans le cadre de l'acquisition. Goodwin Procter LLP et Robert W. Baird & Co. Incorporated sont intervenus en tant que conseils juridiques et financiers, respectivement de Senture et Kingswood, dans le cadre de cette acquisition.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : « Senture fournit des services essentiels à un grand nombre de clients sur le marché à fort potentiel des services gouvernementaux aux États-Unis. C'est une société remarquable avec un réseau domestique en croissance de plus de 4 500 conseillers, dont 85 % travaillant à domicile. Cette acquisition renforcera le leadership mondial du groupe dans le secteur clé des services aux citoyens qui offre un fort potentiel de croissance dans le monde, notamment aux États-Unis. Elle améliore également le profil de rentabilité du groupe. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de spécialisation par secteur client de Teleperformance. »

« Une fois finalisée, l'opération sera immédiatement créatrice de valeur pour les actionnaires de Teleperformance, avec une relution du bénéfice par action sur une base pro forma pour 2021 », a-t-il ajouté.

« Senture est un acteur unique dans l’industrie de la gestion des processus métiers auprès des administrations, a déclaré Alex Wolf, Managing Partner de Kingswood. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Senture et son équipe de direction pour la qualité de notre partenariat et leurs réalisations lorsque nous étions leur actionnaire. Il en a résulté une croissance soutenue, un positionnement renforcé sur le marché et une diversification rapide dans de nouveaux secteurs client. Cet investissement est un parfait exemple de la stratégie d'amélioration opérationnelle à valeur ajoutée de Kingswood. »

