Teleperformance : désigné « Best Workplace® for Women » au Brésil

Teleperformance (Paris:TEP), leader mondial de la gestion d’expérience client omnicanal externalisée, annonce aujourd’hui faire partie du palmarès « Best Workplace® for Women » au Brésil établi par Great Place to Work® (GPTW), où les femmes représentent plus de 60 % des effectifs du groupe et 53 % des postes d’encadrement.

« Nous sommes très fiers de recevoir cette importante distinction, déclare Fabricio Coutinho, directeur général de Teleperformance au Brésil. La diversité fait partie de l’ADN de Teleperformance et ce prix récompense nos efforts quotidiens pour créer un environnement accueillant au sein duquel nos collaborateurs respectent, encouragent et valorisent la différence. »

« Le bien-être des salariés gagne en importance au sein des entreprises, nombreuses sont celles qui en font aujourd’hui un élément important de leur communication avec les différentes parties prenantes. C’est le signe d’un lien indéniable entre l’attention portée aux collaborateurs et l’amélioration de la performance », déclare Ruy Shiozawa, directeur général de Great Place to Work Brésil.

Seules 54 entreprises, sur près de 450 éligibles, ont été retenues aux côtés de Teleperformance dans le palmarès de cette année. Les critères de GPTW portaient sur la qualité des pratiques et des politiques en faveur de la diversité au sein des organisations, ainsi que sur l’excellence en matière de promotion de l’accès et de l’intégration des femmes sur le lieu de travail. L’évaluation a également tenu compte des réponses apportées par les collaborateurs à un questionnaire concernant les pratiques de leur entreprise dans ces domaines.

Miranda Collard, Chief Client Officer du groupe Teleperformance et présidente de TP Women, ajoute : « Teleperformance a depuis longtemps conscience de l’importance du rôle des femmes sur leur lieu de travail et accorde beaucoup de valeur à l’égalité hommes-femmes. Je tiens à féliciter notre équipe au Brésil pour ce prix et je salue les efforts qu’elle déploie, comme l’ensemble de nos équipes à travers le monde, en faveur des collaboratrices de Teleperformance. »

