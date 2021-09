Teleperformance : distingué parmi les cinq meilleurs employeurs multinationaux en Amérique latine

Teleperformance a été reconnu comme le cinquième meilleur employeur de toute l’Amérique latine dans le palmarès Best Workplaces™

Teleperformance (Paris:TEP), leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, figure dans le Top 5 des multinationales du classement Best Workplaces™ 2021 en Amérique latine de l’institut Great Place to Work®, l’expert reconnu au niveau mondial dans le domaine de la qualité de vie au travail. Ce résultat exceptionnel repose sur des données recueillies auprès de plus d’un million d’employés dans environ 8 000 entreprises. Chacun des employés interrogés anonymement a évalué son employeur sur plusieurs critères, tels que la confiance, les valeurs de l’entreprise, le leadership et l’innovation.

Le Top 125 du classement Best Workplaces™ en Amérique latine de l’institut Great Place to Work® est composé des entreprises les mieux notées dans chacun des pays de la région, parmi lesquelles figurent de nombreuses marques emblématiques. Neuf filiales de Teleperformance ont été récompensées : en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, au Guatemala, au Mexique, au Pérou, en République dominicaine et au Salvador.

Cette réussite revêt une importance toute particulière pour Teleperformance, qui a rapidement mis en place le télétravail pour plus de 240 000 collaborateurs, dans un contexte de crise sanitaire qui depuis deux ans a entraîné des défis et des ruptures majeurs pour les entreprises du monde entier.

« Je félicite les entreprises figurant dans le palmarès Best Workplaces™ en Amérique latine, qui font du bien-être de leurs collaborateurs une priorité, a déclaré Michael C. Bush, directeur général de l’institut Great Place to Work®. Au cours d’une période très difficile pour la région, ces entreprises ont créé des environnements de travail pertinents en faisant preuve de souplesse à l’égard de leurs employés et en les soutenant. Les entreprises qui figurent dans ce palmarès offrent des conditions de travail véritablement agréables pour tous, en parfaite adéquation avec les valeurs promues par l'institut Great Place to Work®. »

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, ajoute : « Obtenir cette distinction de la part de l’expert indépendant de référence au niveau mondial en matière de qualité de vie au travail nous rend à la fois fiers et humbles. Nous nous préoccupons à chaque instant du bien-être de nos employés. Le groupe est soucieux du respect au quotidien des principes de non-discrimination, d’inclusion, de diversité, de transparence et d’éthique. Ce palmarès, établi grâce aux réponses de plusieurs milliers de nos collaborateurs en Amérique latine, montre que nous offrons un environnement de travail accueillant qui repose sur des pratiques équitables, la confiance des employés, le respect mutuel et la volonté d’aider chaque employé à progresser. Notre engagement en faveur de nos collaborateurs concerne plus de 380 000 personnes à travers le monde. Le groupe est aujourd’hui certifié comme employeur de premier plan par des experts indépendants dans 60 pays, couvrant plus de 90 % de nos collaborateurs à travers le monde, qu’ils travaillent à domicile ou sur un campus. »

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP), leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l’expérience client, les services de back-office et le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-High Touch unique. Le groupe compte plus de 380 000 employés répartis dans 83 pays, qui prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d’excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s’appuie sur l’utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d’excellence.

En 2020, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 732 millions d'euros (6,5 milliards de dollars US, sur la base d’un taux de change de 1 euro = 1,14 dollar US) et un résultat net de 324 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, CAC Support Services, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie des indices CAC 40 ESG, Euronext Vigeo Eurozone 120, FTSE4Good et Solactive Europe Corporate Social Responsibility (anciennement Ethibel Sustainability Excellence Europe).

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Pour plus d’informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210909005676/fr/