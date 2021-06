Teleperformance : certifié Great Place to Work® pour la première fois en Turquie

Cette certification reflète le statut d’employeur de référence de Teleperformance et s’appuie sur un audit indépendant évaluant la confiance des collaborateurs envers leur entreprise

Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce aujourd’hui avoir reçu pour la toute première fois le prix Great Place to Work® (« GPTW® ») pour ses opérations en Turquie. Cette certification GPTW® repose notamment sur la participation élevée des employés et sur les excellents scores obtenus dans l’ensemble des domaines d’évaluation, dont la diversité, les mesures de santé et de sécurité face à la Covid-19, la culture d’intégration, la fiabilité et l’environnement de travail. En plus du télétravail, Teleperformance emploie des collaborateurs dans cinq campus et sur des sites de clients implantés à Istanbul, Balıkesir, Usak, Antalya et Diyarbakır.

Cette certification revêt une importance toute particulière, notamment en cette période de crise sanitaire prolongée, qui présente toujours des défis et des ruptures majeurs pour les entreprises du monde entier.

Holly Petroff, directeur général de l’institut GPTW®, déclare : « Plus de 3 500 collaborateurs de Teleperformance en Turquie ont répondu à notre enquête anonyme visant à évaluer la confiance qu'ils portent à leur entreprise en matière de crédibilité, de respect, d’équité, de fierté et de bonne entente. Les réponses à l’enquête ont été confirmées par des audits indépendants et rigoureux sur l’engagement des employés, la culture d’entreprise et la qualité des infrastructures. Teleperformance en Turquie a été certifié alors que le groupe postulait pour la première fois dans ce pays. C’est une prouesse, surtout en la période actuelle qui est particulièrement compliquée. Nous sommes très heureux de décerner la certification Great Place to Work® 2021 à Teleperformance en Turquie. »

Tülay Doğrular, directeur général de Teleperformance en Turquie, commente : « Teleperformance en Turquie s’est engagé auprès de ses collaborateurs, clients et parties prenantes à être un employeur de premier plan. Nous sommes convaincus de l’importance d’offrir un environnement de travail convivial et de communiquer en toute transparence en interne comme en externe. Nos différences représentent une véritable richesse, et nous traitons tous nos collaborateurs avec le même respect et la même attention. Nous favorisons la diversité car elle constitue une grande force pour le groupe. Au début de la pandémie, nous avons déployé immédiatement le modèle de télétravail pour protéger nos collaborateurs et créé la devise « We are always together* » pour maintenir les liens. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir remporté cette certification Great Place to Work® qui témoigne de l’enthousiasme de nos collaborateurs pour l’esprit d’équipe et d’entraide au sein de la famille Teleperformance. »

Teleperformance, qui a fait du bien-être de ses collaborateurs une priorité au niveau mondial, compte 31 pays où ses filiales sont reconnues aujourd’hui comme employeurs de premier plan par des experts indépendants : l’Albanie, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Espagne, les États-Unis, la Grèce, le Guatemala, l’Inde, l’Indonésie, le Kosovo, Madagascar, la Malaisie, le Maroc, le Mexique, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, le Portugal, la République dominicaine, le Royaume-Uni, la Russie, le Salvador, la Tunisie et la Turquie, ce qui représente environ 90 % des collaborateurs du groupe dans le monde.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, ajoute : « La santé, la sécurité et le développement professionnel de nos collaborateurs figurent parmi les principales priorités du groupe. Cet engagement constant reflète notre statut d’employeur de premier plan certifié par des experts indépendants dans 31 pays, couvrant environ 90 % de nos effectifs, qu’ils soient sur site ou en télétravail. Nous sommes ravis que les résultats des audits indépendants, et en premier lieu que le soutien impartial de nos propres collaborateurs, nous aient permis d’obtenir la certification Great Place to Work® en Turquie, comme dans de nombreux autres pays. »

* Toujours ensemble

