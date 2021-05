Teleperformance : lance la campagne « Inspired to be the Best* » avec des athlètes d'envergure internationale illustrant la force, la passion et la détermination

Le groupe s’associe à des athlètes professionnels pour promouvoir sa mission, sa passion et sa culture

Teleperformance (Paris:TEP), leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, lance une campagne baptisée « Inspired to be the Best* » afin de renforcer son engagement envers ses collaborateurs, les communautés dans lesquelles le groupe est implanté, et ses partenaires partout dans le monde. Soucieux de promouvoir son attachement à la culture, la diversité et l’inclusion, Teleperformance s’est associé à quatre athlètes d’envergure internationale pour inspirer ses collaborateurs ainsi que ses partenaires, et les encourager à persévérer jusqu’au succès. Il s’agit d’Aries Susanti Rahayu, médaille d’or d’escalade de vitesse, Aaron Fotheringham, spécialiste du motocross en fauteuil roulant, Adolfo Cambiaso, légende vivante du polo, et Vasco Vilaça, vice-champion du monde de triathlon.

« Teleperformance est leader et encourage l’innovation et la création partout dans le monde là où il est implanté. Comme ces quatre athlètes d’exception, nos collaborateurs remettent chaque jour leur titre en jeu pour remporter de nouvelles victoires », déclare Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance. « Cette campagne illustre la vision, la mission et les valeurs de Teleperformance et montre que nous sommes meilleurs en travaillant tous ensemble. Par leurs parcours et leurs réussites exemplaires, ces athlètes inspirent leurs fans pour atteindre leurs propres objectifs. »

La campagne « Inspired to be the Best* » a été lancée sur les réseaux sociaux – Twitter, TikTok et LinkedIn et déployée au sein du groupe pour motiver ses collaborateurs tout au long de l’année.

À travers de nombreuses initiatives, dont fait partie la campagne « Inspired to be the Best* », Teleperformance est fier de son soutien apporté à ses collaborateurs et aux communautés où il est présent, ainsi que de son engagement auprès de ses clients et de ses partenaires.

Pour en savoir plus : https://teleperformance.com/en-us/insights/inspired-to-be-the-best.

* Inspirés pour être les meilleurs

Pour plus d’informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

