Teleperformance, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du lundi 24 février 2022

Teleperformance (- 4,21% à 316,40 euros)

Teleperformance retombe. Les investisseurs avaient salué vendredi, la réussite des objectifs financiers avec un an d'avance, notamment la réalisation d'un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros. Celui-ci a en effet atteint les 7,12 milliards, en croissance organique de 25,7% sur un an, dont +13,3% au dernier trimestre, et et se situe 2% au-dessus du consensus.