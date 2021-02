Télésat Lightspeed bénéficiera d'un investissement de 400 Millions $ du gouvernement du Québec

Le programme Lightspeed est prévu d’attirer plus de 1,8 milliards $ en investissement dans le secteur aérospatial québécois, entraînant la création de 600 nouveaux emplois hautement spécialisés et rémunérés dans la province ainsi qu’une croissance économique de plusieurs milliards de dollars.

Télésat choisit la société canadienne MDA pour la fabrication d’antennes actives à la fine pointe de la technologie pour ses satellites Lightspeed.

Le fabricant principal de Télésat, Thales Alenia Space, établira l’assemblage final et la fabrication des satellites Lightspeed au Québec et est en pourparlers avec des partenaires québécois.



MONTRÉAL, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Télésat, un des plus importants exploitants de satellites au monde, a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu un protocole d’entente (PE) avec le gouvernement du Québec pour un investissement de 400 millions $ dans Télésat Lightspeed, le réseau de satellites hautement avancé de Télésat en orbite terrestre basse (LEO). Télésat investira directement et par le biais de sa chaîne d'approvisionnement 1,6 milliards $ au Québec pour défrayer les coûts de fabrication des satellites et d’opération du programme Lightspeed, créant plus de 600 emplois hautement rémunérés dans le domaine des STIM et exploitant l’expertise et l’infrastructure aérospatiale de pointe du Québec. La province pourra également profiter de la croissance économique importante de la nouvelle économie spatiale en plein essor.

Lightspeed, le réseau de satellites à large bande le plus novateur et avancé jamais conçu, comblera le fossé numérique au Canada et partout dans le monde. Tous les montants en dollars mentionnés dans ce communiqué sont en dollars canadiens.

Entente avec le gouvernement du Québec

L’investissement du gouvernement du Québec, en vertu des modalités du PE, consistera en un investissement de 200 millions $ en actions privilégiées et un prêt de 200 millions $. La conclusion d’une entente finale est attendue au cours des prochains mois. Cette collaboration fait suite à la décision de Télésat de choisir la société Thales Alenia Space comme fabricant principal des satellites Lightspeed et le partenariat récent de 600 millions $ avec le gouvernement du Canada, qui, grâce à Télésat Lightspeed, permettra de combler la fracture numérique au Canada de manière abordable.

Télésat Lightspeed mènera ses activités au Québec

Grace à cette entente ainsi qu’à l’expertise et aux compétences québécoises de renommée mondiale en matière d’aérospatiale, le Québec sera un partenaire clé dans la fabrication et l’exploitation de Lightspeed. Plus particulièrement, la province accueillera d’importantes installations de Télésat d’où seront menées un large éventail d’opérations techniques de Télésat. Ces installations incluront le Centre d’exploitation du réseau, un Centre de commande des satellites, le Centre des opérations de cybersécurité, le Laboratoire technique ainsi qu’une Station terrestre avancée assurant des liaisons de communication à grande capacité sécurisées avec la constellation Lightspeed. Ces nouvelles installations créeront environ 320 nouveaux emplois, principalement dans les domaines des STIM.

Télésat choisit MDA pour la fabrication des antennes actives sophistiquées au Québec

Vu son expertise de calibre international, Télésat a sélectionné MDA, le chef de file canadien des technologies spatiales, pour la fabrication de ses antennes actives d’avant-garde qui seront intégrées aux satellites Lightspeed. Pour fabriquer ces antennes révolutionnaires, MDA fera appel à la fabrication additive 3D et aux technologies avancées de saut de faisceau permettant la focalisation dynamique et flexible de liaisons haut débit de haute capacité vers les communautés rurales et éloignées, et d’autres zones de demande concentrée de débit dans le monde.

Les satellites Lightspeed seront fabriqués au Québec, faisant de la province un chef de file mondial dans la nouvelle économie spatiale

Le fabricant principal de Télésat, Thales Alenia Space, établira la fabrication finale des satellites avancés Lightspeed dans une installation d’assemblage, d’intégration et d’essai au Québec et, à cet égard, est en pourparlers avec des partenaires québécois. Ces installations de pointe exploiteront des technologies de fabrication de nouvelle génération pour produire en moyenne un satellite Lightspeed par jour. Incorporant un large éventail de technologies avancées et perturbatrices, les satellites Lightspeed sont les satellites à large bande en orbite terrestre basse (LEO) les plus avancés jamais conçus.

« Télésat apprécie le grand soutien et la participation du gouvernement du Québec alors que nous nous lançons dans Lightspeed, le programme le plus considérable et ambitieux de nos 50 ans d’histoire », a déclaré Dan Goldberg, président et chef de la direction de Télésat. « La vaste expertise aérospatiale présente au Québec, associée au leadership et à la vision du gouvernement pour la nouvelle économie spatiale en forte croissance, fournit à Télésat les arguments convaincants et incontestables pour déployer des investissements substantiels dans la province, notamment la fabrication des satellites Lightspeed et l'établissement de nos importantes opérations techniques. Nous apprécions infiniment le talent et les capacités de classe mondiale du Québec et nous sommes ravis d'accueillir ce talent dans la famille de Télésat. »

« C’est une nouvelle extraordinaire aujourd’hui, pour le secteur de l’industrie aérospatiale québécois, mais aussi pour le Québec. Avec la consolidation de 650 emplois existants en plus de la création de 600 nouveaux emplois à 100 000 $ par année, c’est comme ça que le Québec va éliminer son écart de richesse avec ses voisins. C’est pour parvenir à cet objectif que je suis en politique. Avec la pandémie, la construction d’avions va évidemment souffrir pendant un certain temps. Il s’agit donc d’un moment parfait pour accélérer le développement des satellites, un nouveau volet d’avenir pour l’industrie aérospatiale. Votre gouvernement continue d’investir pour créer des emplois mieux payés au Québec, pour bâtir un Québec plus prospère, un Québec plus fier! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le projet Télésat va offrir un rayonnement international au génie québécois et à notre industrie aérospatiale. Il nous positionne avantageusement dans la nouvelle course à l’espace avec le secteur privé. C’est un investissement qui va faire beaucoup de bien à notre industrie aérospatiale qui ne l’a pas eu facile depuis un an. Le Québec est déjà un leader dans le domaine, mais avec notre annonce d’aujourd’hui, nous démontrons qu’on va faire ce qu’il faut pour être un leader de demain. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation

« Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés pour ce rôle essentiel sur Télésat Lightspeed, ce qui nous permettra d'étendre notre présence au Québec et de créer des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés tout en nous engageant auprès de notre chaîne d'approvisionnement locale dans le cadre de ce programme novateur. Grâce au rôle clé que nous jouons dans l’élaboration de la technologie des antennes de prochaine génération, combiné à nos capacités de fabrication avancées, nous prévoyons une croissance importante de notre entreprise de systèmes satellitaires basée à Montréal. Nous tenons à remercier Télésat pour sa confiance envers MDA ainsi que le gouvernement du Québec pour son soutien financier. »

Mike Greenley, président et directeur général, MDA

Pour de plus amples renseignements au sujet de Lightspeed, veuillez consulter le site https://www.telesat.com/lightspeed.

À propos de Télésat

Fort de son héritage d’excellence en ingénierie, de fiabilité et de service à la clientèle de premier plan, Télésat s’est imposé comme l’un des exploitants de satellites les plus grands et les plus prospères au monde. Télésat collabore avec ses clients pour fournir des solutions de connectivité essentielles qui répondent aux défis de communications les plus complexes au monde. Les solutions de Télésat offrent des avantages décisifs qui contribuent à l’amélioration des activités de ses clients et qui favorisent leur croissance. Exploité dans le cadre de ses droits mondiaux prioritaires de licence de spectre dans la bande Ka, Lightspeed, le réseau de Télésat en orbite terrestre basse, redéfinira la connectivité mondiale par satellite grâce à des liaisons à large bande omniprésentes, abordables et à des vitesses semblables à celles de la fibre optique.

Télésat est une entreprise privée dont le siège social est situé à Ottawa, au Canada, et qui possède des bureaux et des installations dans le monde entier. Ses principaux actionnaires sont l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada (Investissements PSP) et Loral Space & Communications Inc. (NASDAQ : LORL). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.telesat.com.

Relations avec les médias :

KWT Global pour Télésat

telesat@kwtglobal.com

Mercure Conseil pour Télésat

(En français)

Mathieu Filion

514-700-5550, ext. 556

mfilion@mercureconseil.ca

Règle refuge liée aux énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui ne sont pas fondés sur des données historiques et constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots « seront », « peuvent », « devrait/devraient », ou d’autres variantes de ces mots ou d’autres expressions similaires visent à identifier les énoncés et renseignements prospectifs. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs en raison de risques et d’incertitudes connus et inconnus. Des renseignements détaillés sur certains des risques et incertitudes connus sont inclus dans les sections « Facteurs de risque » du rapport annuel de Télésat Canada sur le formulaire 20-F pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019 et dans le rapport trimestriel de Télésat Canada sur le formulaire 6-K pour les trimestres se terminant le 31 mars 2020, le 30 juin 2020 et le 30 septembre 2020, qui peuvent tous être obtenus sur le site Web de la SEC.

Les risques et les incertitudes connus comprennent, sans toutefois s’y limiter : les risques associés à l’exploitation des satellites et à la prestation de services par satellite, y compris les retards dans la construction ou le lancement de satellites, les échecs de lancement, les défaillances en orbite ou les performances réduites des satellites, l’incidence de la COVID-19 sur les activités de Télésat et l’environnement économique, la capacité à déployer avec succès une constellation de satellites LEO mondiale de pointe, la disponibilité du financement gouvernemental ou autre pour la constellation de satellites LEO, la réception des produits liés à la réattribution du spectre de bande C, la volatilité des taux de change, la capacité à accroître l’utilisation actuelle de nos satellites et les risques associés à la réglementation gouvernementale nationale et étrangère. La liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive. Les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les croyances, les hypothèses, les intentions, les plans et les attentes de Télésat à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans les cas prévus par la loi, Télésat décline toute obligation et tout engagement de mise à jour ou de révision des renseignements contenus dans le présent communiqué.