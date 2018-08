Sydney (awp/afp) - Le plus grand groupe australien de télécommunications, Telstra, a mis en garde jeudi contre les "énormes défis" auquel il est confronté en annonçant une baisse de 8,9% de ses bénéfices annuels.

Telstra a publié un bénéfice de 3,52 milliards de dollars australiens (2,54 milliards de dollars) sur l'exercice décalé achevé au 30 juin, alors que le chiffre d'affaires est stable à 26 milliards AUD.

Le directeur général Andy Penn a indiqué que le groupe était confronté à une concurrence accrue sur le marché de la téléphonie mobile, et des attentes de plus en plus fortes des clients.

"Les entreprises se définissent par leur façon de répondre à des contextes changeants et il ne fait aucun doute que Telstra, comme le secteur mondial des télécommunications, sont confrontés à une époque de changements et de défis énormes".

"D'un côté, la demande pour nos produits et services de base continue de croître. Les réseaux de télécommunications font partie des infrastructures les plus importantes au monde aujourd'hui", a-t-il dit.

"Mais de l'autre, la concurrence n'a jamais été aussi intense, nos dynamiques de marché changent rapidement et les attentes des clients également."

Il a notamment pointé "une concurrence accrue sur le marché mobile, avec l'arrivée attendue d'un quatrième opérateur mobile."

Telstra, un des plus gros employeurs d'Australie, a annoncé une nouvelle stratégie courant jusqu'en 2022.

Il a notamment indiqué en juin qu'il supprimerait 8.000 emplois, soit un quart de sa main d'oeuvre, afin de faire un milliard de dollars australiens de réductions de coûts supplémentaires, en plus du milliard et demi déjà annoncé.

Telstra séparera par ailleurs ses activités mobile et réseaux.

"Nous sommes déterminés à répondre aux défis, à continuer à être leaders sur le marché, comme nous l'avons toujours été", a dit M. Penn.

Le groupe a annoncé un dividende de 11 cents au deuxième semestre pour un versement total annuel de 22 cents.

afp/rp