La société d'investissement Temasek Holdings, basée à Singapour, investira jusqu'à 300 millions de dollars australiens (198,4 millions de dollars) dans la société australienne de gestion de fonds négociés en bourse Betashares, a déclaré la société lundi.

Ce financement devrait permettre à Betashares d'élargir son offre en Australie et à l'étranger, a indiqué la société dans un communiqué.

Avec cet investissement, Temasek détiendra une participation minoritaire non divulguée dans Betashares, rejoignant les membres de son personnel et la société de capital-investissement TA Associates en tant qu'actionnaires, a-t-elle ajouté.

La capitalisation du marché australien des ETF a atteint 177,5 milliards de dollars australiens en 2023, grâce à des entrées nettes de 15 milliards de dollars australiens, selon les dernières données compilées par Betashares.

Betashares, l'une des plus grandes sociétés d'ETF du pays, gère plus de 38 milliards de dollars australiens d'actifs et sert plus d'un million d'investisseurs en Australie, selon son site web.

"L'investissement de Temasek contribuera à accélérer la prochaine phase de notre parcours, tant sur le plan organique que par le biais d'acquisitions et d'investissements stratégiques", a déclaré Alex Vynokur, fondateur et PDG de Betashares.

Temasek gère des actifs d'une valeur de 382 milliards de dollars singapouriens (282,36 milliards de dollars) au 31 mars 2023, et son portefeuille comprend des entreprises telles qu'Alibaba, DBS Group et Tencent, entre autres, selon le site web de Temasek.

(1 $ = 1,5124 dollar australien)

(1 $ = 1,3529 dollar singapourien)