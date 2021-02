Tenaris qui rit, Saipem qui pleure

Tenaris a mieux terminé l'année que prévu. Les résultats étaient certes en baisse au T4, mais ils ont mieux tenu que prévu. "Le titre a déjà surperformé le secteur des services pétroliers européens de 10% et celui des Etats-Unis de 5%, mais étant donné les bons résultats du 4e trimestre et les prévisions meilleures que prévu, nous nous attendons à une réaction positive", souligne Amy Wong, d'UBS. Chez Jefferies, Alan Spence salue aussi les chiffres plus solides que prévu.

A l'inverse, Saipem a largement déçu avec des prévisions qui nécessitent un sévère coup de rabot sur les anticipations 2021. La société a été confrontée à des "difficultés opérationnelles" en fin d'année, qui ont pesé sur la rentabilité. La perspective d'un maintien de l'Ebitda autour de 600 M€ cette année alors que le consensus était positionné à 794 M€ permet de comprendre l'ampleur de la déception.