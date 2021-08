Tencent promet de nouvelles restrictions après les critiques sévères des médias à l'égard des jeux en ligne

SHANGHAI, 3 août (Reuters) - La société chinoise Tencent Holdings Ltd a annoncé mardi qu'elle allait limiter l'accès des mineurs à son jeu phare, quelques heures après que ses actions aient été affectées par un article de la presse d'Etat décrivant les jeux en ligne comme un "opium spirituel".

Dans un article publié mardi, le journal d'État chinois Economic Information Daily a déclaré que de nombreux adolescents sont dépendants des jeux vidéo en ligne et a demandé que davantage de limites soient imposées à ce secteur. Ce média est affilié à la plus grande agence de presse publique chinoise, Xinhua.

La plus grande société chinoise de réseaux sociaux et de jeux vidéo a vu ses actions plonger de plus de 10 % dans les échanges de mardi matin, effaçant près de 60 milliards de dollars de sa capitalisation boursière. L'action était en passe de connaître sa plus forte baisse depuis dix ans, avant de réduire ses pertes après la disparition de l'article du site web du média et de son compte WeChat.

Cette attaque survient quelques jours après que l'autorité de régulation des valeurs mobilières et les médias d'État ont tenté d'apaiser les craintes des investisseurs quant au rythme et à l'ampleur de la réforme du marché qui a déclenché une liquidation dans les secteurs de la technologie et de l'éducation privée. L'indice CSI300 a chuté de plus de 5 % la semaine dernière, pour sa plus forte perte mensuelle depuis octobre 2018.

L'attaque contre le secteur des jeux vidéo a une fois de plus mis les investisseurs en émoi.

"La nouvelle a de nouveau suscité les inquiétudes du marché concernant la réglementation du secteur", a déclaré Kenny Ng, analyste chez Everbright Sun Hung Kai.

"Dans ces circonstances, les valeurs du secteur des jeux, et même les valeurs technologiques en général, devraient continuer à subir une pression continue de resserrement", a-t-il déclaré, ajoutant que l'attention se portera sur la question de savoir si les entreprises modifient leurs politiques d'accès aux mineurs.

Le journal a cité à plusieurs reprises le jeu phare de Tencent, "Honor of Kings", qui, selon lui, est le jeu en ligne le plus populaire parmi les étudiants, qui jouent parfois jusqu'à huit heures par jour.

"Aucune industrie, aucun sport, ne peut être autorisé à se développer d'une manière qui détruit une génération", a déclaré le journal, comparant les jeux vidéo en ligne à des "drogues électroniques".

Dans une déclaration, Tencent a indiqué qu'elle allait mettre en place des mesures visant à réduire l'accès des mineurs aux jeux et le temps qu'ils y consacrent. Elle a également demandé l'interdiction, dans l'ensemble du secteur, des jeux destinés aux enfants de moins de 12 ans.

La société n'a pas fait référence à l'article dans sa déclaration et n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'article a également affecté les actions de ses rivaux. NetEase Inc a chuté de plus de 15 % avant de réduire ses pertes à environ 8 % dans l'après-midi. Le développeur de jeux XD Inc. a chuté de 8,2 % et la société de jeux mobiles GMGE Technology Group Ltd. a perdu 15,6 %.

En dehors des jeux, les investisseurs ont également été pris au dépourvu par l'Administration d'État pour la régulation des marchés (SAMR), qui a déclaré mardi qu'elle allait enquêter sur les distributeurs de semi-conducteurs automobiles et punir toute accumulation, collusion et manipulation des prix. L'indice boursier des semi-conducteurs a ensuite chuté de plus de 6 %.

(Reportages de Samuel Shen et Brenda Goh ; reportages supplémentaires de Yingzhi Yang à Pékin ; édition de Christian Schmollinger et Christopher Cushing ; traduction de Dario Fernandez et Michael Susin)