Tencent se concentre sur les transactions majoritaires et les actifs de jeux à l'étranger pour sa croissance - sources

Tencent est en train de revoir sa stratégie de fusions et acquisitions pour se concentrer davantage sur l'achat de participations majoritaires, principalement dans des sociétés de jeux à l'étranger, car le géant de la technologie envisage une expansion mondiale pour compenser le ralentissement de la croissance en Chine, selon des personnes ayant une connaissance directe de la question.

Depuis des années, Tencent Holding Ltd investit dans des centaines d'entreprises prometteuses, principalement sur le marché intérieur. Elle a généralement acquis des participations minoritaires et est restée investie en tant qu'investisseur financier passif.

Cependant, elle cherche maintenant à détenir des participations majoritaires ou même des participations de contrôle dans des cibles étrangères, notamment dans des actifs de jeux en Europe, ont déclaré à Reuters les quatre personnes ayant une connaissance directe de la question.

Ce changement intervient alors que le numéro un mondial des jeux en termes de revenus compte sur les marchés mondiaux pour sa croissance future, ce qui nécessite un solide portefeuille de jeux à succès, ont ajouté les sources.

La nouvelle stratégie de Tencent montre comment les titans de la technologie chinoise cherchent à sortir de l'ombre réglementaire après deux années de répression et d'incertitude qui ont pesé sur leurs ventes dans le pays et déclenché une chute massive de leurs actions.

Outre le secteur principal des jeux, Tencent cherche également à s'emparer d'actifs mondiaux, en particulier en Europe, liés à ce que l'on appelle le metaverse, ont déclaré l'une des sources et une autre source ayant une connaissance directe de la question.

Les personnes ont refusé d'être identifiées car les informations sont privées.

Tencent a déclaré à Reuters que l'entreprise investissait à l'étranger depuis longtemps - "bien avant toute nouvelle réglementation" en Chine. Elle recherche des "entreprises innovantes avec des équipes de gestion talentueuses" et leur donne la possibilité de se développer de manière indépendante, a ajouté la société, sans donner plus de détails.

La recherche par Tencent de participations plus importantes dans les entreprises de jeux vidéo intervient alors que d'autres géants de la technologie tels que Microsoft, Sony et Amazon s'emparent d'actifs de jeux vidéo et de propriétés intellectuelles connexes, ont déclaré trois des sources.

Le directeur de la stratégie de Tencent, James Mitchell, a déclaré lors d'un appel post-bénéfice en août que la société resterait active dans l'acquisition de nouveaux studios de jeux à l'étranger.

"En termes d'activité de jeux, notre stratégie est ... de nous concentrer sur le développement de nos capacités, en particulier sur le marché international", a-t-il déclaré. "Nous continuerons à être très actifs en termes d'acquisition de nouveaux studios de jeux en dehors de la Chine."

LA POURSUITE DE PARTICIPATIONS PLUS IMPORTANTES

L'intérêt croissant de Tencent pour les actifs et les marchés étrangers contraste fortement avec le rythme beaucoup plus lent de ses transactions dans le pays depuis l'intensification de la répression réglementaire et le désinvestissement d'une poignée de sociétés du portefeuille national.

De 2015 à 2020, le propriétaire de l'application de messagerie numéro un en Chine, WeChat, a réalisé 150 investissements dans le pays pour un total de 75 milliards de dollars, contre 102 transactions d'une valeur de 33 milliards de dollars sur les marchés étrangers, selon les données de Refinitiv.

En août, Tencent a annoncé la première baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, en partie à cause du manque d'approbation des jeux en Chine et des réglementations qui limitent le temps de jeu. Le chiffre d'affaires des jeux en ligne a diminué de 1 %, tant en Chine qu'à l'étranger.

Ses actions cotées à Hong Kong ont chuté d'environ 60 % au cours des deux dernières années.

Dans ce contexte, Tencent a à peine réalisé des investissements en Chine cette année contre 27 transactions d'une valeur de 3 milliards de dollars à l'étranger, selon les données de Refinitiv. La société a réduit son portefeuille en partie pour apaiser les régulateurs et aussi pour enregistrer des bénéfices importants, ont déclaré des sources à Reuters.

"Nous pensons que Tencent continuera à faire des investissements raisonnables pour acquérir des talents et des contenus de jeux de qualité et approfondir les partenariats avec des studios de premier plan dans le monde entier afin d'intensifier ses investissements et sa présence sur les marchés étrangers", ont déclaré les analystes de Citi dans un rapport début septembre.

La recherche par Tencent de participations plus importantes dans son portefeuille de jeux existant ou dans de nouvelles cibles lui donnerait un droit de regard plus important sur les activités de ces entreprises et l'aiderait également à décrocher les droits de propriété intellectuelle de jeux populaires, ont déclaré les quatre sources.

De plus, Pékin limitant strictement les approbations de jeux dans le pays et suspendant toujours les approbations de jeux de PI étrangers, Tencent est obligé de s'orienter vers la prise de contrôle des sociétés de jeux étrangères et de leurs PI, ont déclaré les quatre sources.

En septembre, Tencent a augmenté sa participation dans Ubisoft dans le cadre d'un accord qui a fait de la société chinoise le plus grand actionnaire du premier développeur de jeux français, avec une participation de 11 % qui peut encore être augmentée jusqu'à 17 %.

HUB RÉGIONAL

L'accord avec Ubisoft intervient juste après que Tencent, qui a les poches pleines, a acquis en juin Sybo Games, basé à Copenhague, le développeur du jeu mobile à succès Subway Surfer, et en août, a pris une participation de 16,25 % dans FromSoftware, le développeur japonais d'Elden Ring.

L'année dernière, Tencent a déclaré qu'il allait racheter le développeur de jeux vidéo britannique Sumo dans le cadre d'une transaction de 1,3 milliard de dollars - l'une de ses plus importantes transactions à l'étranger depuis la répression réglementaire de la fin 2020.

En Europe, à l'exception de son achat d'une participation majoritaire dans le fabricant de jeux mobiles "Clash of Clans" Supercell pour 8,6 milliards de dollars en 2016, Tencent a pendant des années surtout conclu des accords minoritaires, notamment son achat de 9 % de la société de jeux britannique Frontier Developments.

Ailleurs, Tencent cherche également à augmenter ses investissements et à faire des incursions plus profondes en Asie du Sud-Est, car il considère que la région - qui compte 650 millions d'habitants - a le potentiel de reproduire le succès du boom de l'Internet en Chine, ont déclaré deux des sources.

La plus grande entreprise de réseaux sociaux de Chine possède déjà un centre régional pour l'Asie du Sud-Est à Singapour, qui abrite son activité internationale d'édition de jeux.

Depuis l'année dernière, la société a souligné à plusieurs reprises qu'elle visait à ce que la moitié de ses revenus de jeux proviennent de l'extérieur de la Chine, contre environ 25 % actuellement. Pour ce faire, elle a lancé en décembre une nouvelle marque d'édition appelée Level Infinite à Singapour. (Reportage de Julie Zhu et Josh Ye ; édition de Sumeet Chatterjee et Kim Coghill)