Le géant chinois de la technologie Tencent Holdings a annoncé lundi qu'il sortirait le 21 mai son très attendu jeu mobile "Dungeon and Fighter", après sept ans de développement.

Officiellement baptisé "Dungeon and Fighter : Origin", le jeu d'action, développé par la société coréenne Nexon, est une adaptation mobile du jeu vidéo "Dungeon and Fighter", l'un des jeux vidéo les plus rentables au monde.

Le jeu est apparu pour la première fois en 2017 lorsque Tencent a obtenu l'approbation du gouvernement pour une sortie avant que cette approbation ne soit révoquée. Tencent a obtenu une nouvelle licence pour le jeu en février dernier. (Reportage de Josh Ye ; Rédaction de Kim Coghill)