Tensions interbancaires à Hong Kong

Les taux interbancaires offerts à Hong Kong - les taux auxquels les banques de Hong Kong se prêtent entre elles - montent en effet en flèche, surtout à l'extrémité courte de la courbe. L'extrémité ultra-courte est inversée. Le HIBOR au jour le jour a bondi de 58 points de base lundi pour atteindre 3,00%, soit le niveau le plus élevé depuis près de trois ans. Cette hausse fait suite à un pic de 45 points de base vendredi.

Libor 1 jour (Source Refinitiv)

Que se passe-t-il ?

À première vue, cela suggère que les liquidités se tarissent, poussant les coûts d'emprunt à la hausse. La hausse du risque de crédit pourrait être liée à l'exposition des banques de Hong Kong au secteur immobilier chinois en crise. Elle pourrait également être liée aux efforts de Hong Kong pour défendre sa monnaie fixe et l'empêcher de franchir la limite inférieure de sa fourchette de 7,75 à 7,85 par rapport au dollar américain. Cela a érodé les soldes de trésorerie dans le système bancaire local jusqu'à leur plus bas niveau en près de trois ans. Cela pourrait également être lié à la pression à la baisse croissante sur le yuan chinois. Ou encore des problèmes de fin de mois - le HIBOR a connu une forte hausse fin juin et en septembre également.

Quelle qu'en soit la cause, il s'agit d'un autre drapeau rouge régional qui vient s'ajouter à la faiblesse persistante des devises, à l'intervention des banques centrales et à la forte baisse des actions de Hong Kong et de la Chine, en particulier des valeurs technologiques.

La facture du yen

En ce qui concerne le yen, le ministère japonais des Finances a confirmé avoir dépensé 43 milliards de dollars en interventions sur le marché des changes en deux jours en octobre, ce qui fait suite aux 20 milliards de dollars dépensés le 22 septembre pour tenter de contenir la chute de la devise. En somme : 63 milliards de dollars dépensés, en trois jours, avec les points de déclenchement respectifs du dollar/yen apparemment autour de 146,00, 152,00, et 149,50. Avec le dollar/yen actuellement autour de 148,65, la question de savoir si l'action des autorités a été un succès reste ouverte.