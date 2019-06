Tera : l'introduction en Bourse est lancée

28/06/2019 | 12:05

Spécialisée dans l'analyse de la qualité de l'air et les capteurs, la société Tera lance son introduction sur le segment Growth (ex-Alternext) de la Bourse de Paris en publiant son document d'information. L'offre s'ouvre aujourd'hui.



En 2018, la société qui emploie 38 salariés, a enregistré un CA de 4,4 millions d'euros pour une marge d'EBITDA positive de 6%.



La société est pour l'heure intégralement détenue par son management. Pour se développer, Tera compte augmenter son capital de 6 à 6,9 millions d'euros (en cas d'exercice de la clause d'extension).



La société compte émettre des titres dans une fourchette allant de 4,35 et 5,05 euros par action nouvelle, la période d'offre courrant du 28 juin au 12 juillet.







