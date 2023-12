Un juge fédéral a statué jeudi en faveur de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur les allégations selon lesquelles Terraform Labs et son fondateur Do Kwon auraient offert et vendu des titres non enregistrés.

Le juge du district de Manhattan, Jed Rakoff, a également statué en faveur des défendeurs sur les plaintes de la SEC relatives aux swaps basés sur des titres.

Il a rejeté les requêtes des deux parties en vue d'un jugement sommaire sur les plaintes pour fraude de la SEC, qui se poursuivront en vue d'un procès prévu pour le 29 janvier 2024.

Les avocats de Terraform et de Kwon n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La SEC n'a pas répondu immédiatement à une demande similaire.

M. Kwon est l'entrepreneur à l'origine de deux crypto-monnaies, TerraUSD et son jeton associé Luna, qui ont perdu environ 40 milliards de dollars ou plus en 2022 lorsque TerraUSD n'a pas été en mesure de maintenir sa parité de 1:1 avec le dollar américain.

La SEC a accusé Terraform et Kwon d'avoir trompé les investisseurs sur la stabilité de TerraUSD et d'avoir prétendu que la valeur de ses jetons cryptographiques augmenterait.

M. Kwon a également été accusé de fraude par les procureurs américains de Manhattan. Il s'oppose à son extradition vers les États-Unis. (Reportage de Jonathan Stempel à New York et de Tom Hals à Wilmington, Delaware ; rédaction de Diane Craft et Matthew Lewis)