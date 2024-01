* TERRAFORM LABS -ANNONCE LE DÉPÔT D'UNE DEMANDE STRATÉGIQUE DE PROTECTION AU TITRE DU CHAPITRE 11

* LE DÉPÔT DE LA DEMANDE PERMETTRA À TFL D'EXÉCUTER SON PLAN D'AFFAIRES TOUT EN NAVIGUANT DANS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES EN COURS.

* TERRAFORM LABS - LE DÉPÔT PERMETTRA DE REPRÉSENTER LES LITIGES EN COURS À SINGAPOUR ET LES LITIGES AMÉRICAINS IMPLIQUANT LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES CHANGES (SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION)

* TERRAFORM LABS A L'INTENTION D'HONORER SES OBLIGATIONS FINANCIÈRES ENVERS SES EMPLOYÉS ET SES FOURNISSEURS PENDANT LA PROCÉDURE DU CHAPITRE 11 ET N'A PAS BESOIN DE FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE.

* TERRAFORM LABS - TFL prévoit de continuer à développer son offre WEB3 Source