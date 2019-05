Terres rares-La Chine menace d'encadrer l'export vers les USA-presse

(Actualisé avec le rapport du Pentagone)

PEKIN, 29 mai (Reuters) - La Chine est disposée à user de sa position dominante dans les terres rares comme une arme dans les négociations commerciales avec les Etats-Unis, prévient mercredi la presse officielle chinoise, sur fond d'escalade des tensions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Le Pentagone a de son côté annoncé qu'il avait soumis un rapport au Congrès sur les terres rares dans l'optique de rendre les Etats-Unis moins dépendants de la Chine dans ce domaine.

Les actions des producteurs de terres rares ont monté après que le président chinois Xi Jinping a visité la semaine dernière une société spécialisée dans les terres rares, les marchés ayant alors déduit de cette visite que Pékin entendait utiliser les terres rares comme levier dans les négociations avec Washington.

Il s'agit d'un ensemble de 17 éléments chimiques employés aussi bien dans l'électronique grand public que dans le matériel militaire.

La Chine représentait 80% des terres rares importées par les Etats-Unis de 2014 à 2017.

Si Pékin n'a pas explicitement fait part de son intention de restreindre les exportations de terres rares vers les Etats-Unis, la presse chinoise a laissé entendre que c'était le scénario envisagé par le gouvernement.

Le rédacteur en chef du journal à grand tirage Global Times a écrit mardi que la Chine "envisage sérieusement" de limiter ces exportations. "La Chine pourrait également prendre d'autres contre-mesures à l'avenir", a ajouté Hu Xijin sur son compte Twitter.

Dans une tribune intitulée "Etats-Unis, ne sous-estimez pas la faculté de la Chine à riposter", le Quotidien du Peuple souligne la dépendance "gênante" des Etats-Unis vis-à-vis des exportations de terres rares chinoises.

"Les terres rares vont-elles devenir une arme de riposte pour la Chine face aux pressions exercées sans raison par les Etats-Unis ? La réponse ne fait pas mystère", écrit l'organe de presse officiel du Comité central du Parti communiste chinois.

Il souligne que personne ne sort gagnant d'une guerre commerciale et invite les négociateurs américains "à ne pas sous-estimer la faculté du camp chinois à protéger ses droits au développement et ses intérêts."

"Ne dites pas que l'on ne vous a pas prévenus !", lance le journal, une formule utilisée par la presse officielle seulement en cas de désaccord majeur entre la Chine et ses rivaux.

Jusqu'à présent les importations de terres rares n'ont pas subi l'impact de la hausse des droits de douane à la chaîne décidée par les Etats-Unis.

Ce qui n'est pas le cas de la Chine qui, depuis le 1er juin, impose des droits de douane passés de 10% à 25% sur les importations de minerais de terres rares en provenance des Etats-Unis.

Le Pentagone n'a pas donné de précisions concernant son rapport soumis aux parlementaires mais il a dit qu'il s'inscrivait dans un programme fédéral dont le but est de développer les capacités de production intérieures en proposant des incitations économiques "personnalisées".

"Le département (de la Défense) a récemment soumis au Congrès un rapport sur les terres rares (dans le cadre du programme) Defense Production Act III, attestant de la volonté du département de réduire la dépendance envers la Chine", a dit le lieutenant colonel Mike Andrews à Reuters.

Ce programme DPA Title III est conçu afin de "créer, maintenir, protéger, développer ou rétablir des capacités industrielles intérieures", selon un site internet du Pentagone.

(Ben Blanchard et Tom Daly, avec Phil Stewart et Andrea Shalal Wilfrid Exbrayat et Jean Terzian pour le service français)