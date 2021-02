Tesla, Inc. : le constructeur a acheté 1,5 Md$ de Bitcoins et veut s'en servir

"En janvier 2021, nous avons mis à jour notre politique d'investissement afin de nous donner plus de souplesse pour diversifier davantage et maximiser les rendements de nos liquidités qui ne sont pas nécessaires pour maintenir une liquidité d'exploitation adéquate", peut-on lire dans le document. Le constructeur peut ainsi investir dans des "actifs de réserve alternatifs", du lingot d'or au bitcoin. "Par la suite, nous avons investi un total de 1,5 milliard de dollars en bitcoin dans le cadre de cette politique et nous pouvons acquérir et détenir des actifs numériques de temps à autre ou à long terme", est-il indiqué dans le document. Mieux, Tesla prévoit de "commencer à accepter le bitcoin comme forme de paiement" pour ses produits "dans un avenir proche".

Tesla n'a pas précisé le mode de détention de ses bitcoins, mais signale que ses avoirs "sont très liquides".

Un investissement qui fait évidemment écho aux commentaires positifs d'Elon Musk sur les cryptomonnaies depuis plusieurs mois.