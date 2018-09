Tesla: La SEC poursuit Elon Musk pour fraude

L'entrepreneur de 47 ans est l'un des responsables les plus connus de la Silicon Valley a être mis en cause par la puissante commission des opérations de Bourse. Son départ porterait un coup dur à Tesla, dont la capitalisation boursière de plus de 50 milliards de dollars (43 milliards d'euros) doit beaucoup à la notoriété et au talent visionnaire de son patron.

Dans communiqué, Elon Musk a maintenu qu'il n'avait rien fait de mal. "La mesure injustifiée prise par la SEC me chagrine énormément et elle me déçoit", a-t-il dit.

"Mes actions ont toujours été dictées par la vérité, la transparence (...). L'intégrité est une valeur cardinale dans ma vie et les faits montreront que je ne me suis jamais comporté de la sorte."

L'action du constructeur de voitures électriques chutait de 13% dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street. Tesla n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La SEC a saisi la justice moins de deux mois après l'annonce par Musk aux 22 millions d'abonnés de son compte Twitter d'un projet de rachat de son groupe à 420 dollars par action, suivi d'un retrait de la cote, dans le cadre d'une opération au "financement garanti."

"Ni la célébrité ni une réputation d'innovateur technologique ne mettent à l'abri des lois fédérales", a déclaré Stephanie Aviakian, coresponsable de la division d'enquête de la SEC, lors d'une conférence de presse convoquée pour l'occasion.

Musk, qui utilise depuis longtemps Twitter pour critiquer les vendeurs à découvert nombreux à parier contre Tesla en Bourse, faisait déjà l'objet de plusieurs procédures judiciaires en lien avec son tweet du 7 août, lequel avait provoqué d'importantes variations du titre.

Selon la SEC, Musk "savait ou a eu l'imprudence de ne pas savoir" que ses tweets sur un rachat de Tesla à 420 dollars par action étaient faux et trompeurs, puisqu'il n'avait jamais discuté du financement d'une telle opération.

La SEC ajoute qu'il n'a pas respecté la réglementation quand il a affirmé qu'un vote des actionnaires suffirait pour lancer l'opération.

La plainte de la SEC demande une amende civile et d'autres pénalités. Le gendarme de la Bourse n'a pas de pouvoir pénal coercitif.

Le 24 août, après l'annonce de l'ouverture d'une enquête de la SEC, Musk avait annoncé renoncer à son projet.

(avec la contribution de Pete Schroeder à Washington, Véronique Tison et Nicolas Delame pour le service français)

par Jonathan Stempel