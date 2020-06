Tesla, Nio, Nikola, le marché galvanise le véhicule électrique

Si Tesla n'a pas encore dépassé la capitalisation boursière de Toyota, on peut tout de même observer que Ford a un CA 6,3 fois plus important que celui de la société d'Elon Musk alors que sa capitalisation est 7,5 fois moins élevée.

Le constat est encore plus flagrant avec Nikola qui affiche une capitalisation boursière de plus de 21 milliards d'euros alors que la société n'a pas vendu un seul véhicule.

De même avec Nio qui est valorisée environ 1,5 Mrds € de plus que Renault, alors que la marque au losange réalise un total de ventes 55 fois supérieur.

Dans un second graphique, nous avons divisé la capitalisation boursière par le chiffre d'affaire des différents constructeurs. Pour Nikola, nous obtenons un ratio de 0 puisque l'américain n'a pas encore enregistré de revenu.

Clé de lecture : les investisseurs de Tesla et Nio sont prêts à payer plus de 7,50€ pour 1€ de chiffre d'affaire. A l'inverse, les investisseurs de Renault ou Ford achètent 1€ de CA pour moins de vingt centimes.

Dans une approche value investing, plus le ratio est bas et plus l'investissement est censé avoir un potentiel de hausse important. A contrario, un ratio élevé pourrait laisser penser que l'entreprise est surévaluée. C'est vrai en théorie, mais ce serait oublier que le marché cherche à anticiper les mégatendances susceptibles de transformer le monde dans lequel on vit, et qui offre un potentiel élevé à terme.

Or, le marché des véhicules électriques présente des perspectives de croissance très importantes. Sur la base des données S&P Capital IQ que possède Zonebourse, le CA de Nio est estimé à près de 4 Mrds € en 2022 et celui de Tesla à 43,8 Mrds €, soit des taux de croissance respectifs de 308% et 99% comparé aux données de 2019. Dans le même temps, les estimations de CA pour les trois constructeurs traditionnels sont en baisse sur le même horizon.

Cette distorsion de valorisation se justifie par conséquent par les perspectives de croissance. Tout porte à croire que les constructeurs de VE sont davantage valorisés comme des valeurs technologiques que comme des constructeurs automobiles traditionnels. Mais de nombreux paramètres sont à prendre en compte et ne sont pas nécessairement intégrés dans les cours. L'enjeu est donc de savoir quelle prime de risque l'investisseur est prêt à payer pour s'exposer à ces perspectives.