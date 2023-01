Tesla et Musk sont jugés dans le cadre d'un procès d'actionnaires pour des tweets de 2018

La poursuite vise à obtenir des dommages et intérêts pour les actionnaires qui ont acheté ou vendu des actions Tesla dans les jours qui ont suivi les tweets de Musk le 7 août 2018. Les actions de la société ont grimpé en flèche, puis ont chuté à nouveau après le 17 août 2018, lorsque le New York Times a rapporté que le financement de l'offre de privatisation était "loin d'être décroché".

Les actionnaires n'ont pas précisé les dommages, mais ont déclaré que les tweets de Musk ont coûté des "milliards" aux investisseurs."

Les défendeurs, qui comprennent également sept administrateurs actuels et anciens de Tesla, ont nié tout acte répréhensible.

Les arguments d'ouverture pourraient débuter plus tard dans la journée de mardi, après la sélection du jury. Les panélistes potentiels ont été interrogés à l'avance sur leur opinion de Musk et s'ils possèdent un véhicule Tesla.

Musk avait demandé au juge Edward Chen du tribunal de district des États-Unis de déplacer l'affaire au Texas, arguant que trop de jurés potentiels ont des préjugés contre lui en raison de la couverture médiatique locale négative des licenciements chez Twitter, qu'il a repris en octobre.

Le juge, qui supervise l'affaire, a rejeté cette demande la semaine dernière.

Les investisseurs ont intenté une action en justice en août 2018, peu après que Musk ait publié sur Twitter qu'il envisageait de privatiser Tesla à 420 dollars par action. "Financement décroché", a-t-il déclaré.

Dans un autre tweet le même jour, il a écrit : "Le soutien des investisseurs est confirmé", ajoutant : "la seule raison pour laquelle ce n'est pas certain est que cela dépend d'un vote des actionnaires."

Chen a jugé que ces déclarations étaient fausses et imprudentes. Le jury décidera si les paroles de Musk ont compté pour les investisseurs, s'il a agi en connaissance de cause et s'il doit accorder des dommages et intérêts et quel en est le montant.

Les défendeurs ont déclaré dans des documents judiciaires qu'ils soutiendront que Musk avait de bonnes raisons de croire que le financement de l'opération était décroché.

Le milliardaire avait rencontré Yasir Al-Rumayyan, le directeur général du fonds souverain d'Arabie Saoudite, à de multiples occasions, selon les documents judiciaires, qui indiquent également qu'Al-Rumayyan avait exhorté Musk à privatiser Tesla et proposé un soutien pouvant atteindre 60 milliards de dollars.

Musk pourrait venir à la barre dans cette affaire, selon les documents judiciaires, ainsi que Larry Ellison, cofondateur d'Oracle Corp, et James Murdoch, fils du président de Fox Corp, Rupert Murdoch.

Le procès devrait durer environ trois semaines.