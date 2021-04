Tesla et un ex-ingénieur soldent leur contentieux

Tesla a déposé la plainte en 2019, affirmant que son employé Cao Guangzhi, qui a travaillé chez le Californien pendant deux ans, a copié le code source avant de rejoindre en janvier 2019 XMotors, l'unité américaine de la startup chinoise de voitures à conduite autonome Xpeng.

Les termes du règlement, qui comprend un paiement en numéraire effectué par Cao à Tesla, n'ont pas été divulgués. Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le système Autopilot de Tesla est un système d'aide à la conduite qui prend en charge certaines tâches et permet aux conducteurs de ne pas toucher le volant, bien que la société souligne qu'il nécessite toujours la supervision du conducteur et ne rend pas le véhicule autonome. Tesla possède une usine à Shanghai, ce qui la place en concurrence directe avec Xpeng et d'autres entreprises chinoises sur le plus grand marché mondial des véhicules électriques.

Un EV XPeng, l'un des concurrents de Tesla

Une déclaration faite à Reuters au nom de Cao par son représentant légal a confirmé le règlement et a déclaré que Cao n'avait jamais accédé à aucune donnée de Tesla après avoir quitté Tesla, ni fourni d'informations sur Tesla à XMotors ou à quiconque. Cao a ensuite quitté XMotors, qui n'était pas partie au contentieux.