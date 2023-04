Le Nasdaq a mené les pertes de Wall street lundi, les actions de Tesla étant sous pression en raison des plans d'augmentation des dépenses de l'entreprise, tandis que les investisseurs attendent les résultats des sociétés mégacapitales et les données économiques clés de cette semaine.

Tesla Inc a baissé de 3,4% après que le constructeur automobile a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2023 afin d'augmenter sa production, ce qui a pesé sur les valeurs de consommation discrétionnaire.

Alphabet Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc et Meta Platforms Inc, qui représentent plus de 14 % de la valeur de l'indice de référence S&P 500, devraient publier leurs résultats cette semaine.

Un rallye de ces actions a soutenu Wall street cette année, et les investisseurs attendent de voir si les gains peuvent se poursuivre dans un contexte de perspectives économiques moroses.

GRAPHIQUE : Les actions des grandes capitalisations américaines se redressent quelque peu après l'effondrement de 2022 -

"C'est une semaine qui passe ou qui casse pour les valeurs (technologiques), si les résultats ne déçoivent pas alors le marché peut continuer à se redresser", a déclaré Peter Cardillo, chef économiste de marché chez Spartan Capital Securities à New York.

Les actions américaines sont restées stables depuis le début de la saison des résultats, grâce aux résultats plus élevés que prévu des grandes banques, ce qui a apaisé les craintes d'une contagion de la crise bancaire en mars.

Sur les 90 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats du premier trimestre jusqu'à présent, près de 77 % ont dépassé les estimations des analystes, selon les données IBES de Refinitiv. Le taux moyen de dépassement à long terme est de 66 %.

Les prévisions de bénéfices se sont également légèrement améliorées, les analystes s'attendant à une contraction des bénéfices trimestriels de 4,7 % contre une baisse de 5,1 % estimée au début du mois d'avril.

Les premières estimations du PIB américain du premier trimestre, l'indice des dépenses personnelles de consommation (PCE) pour le mois de mars et les chiffres de la confiance des consommateurs pour le mois d'avril figurent parmi les données qui devraient être publiées cette semaine.

Les chiffres économiques panoramiques de la semaine dernière ont renforcé les paris d'une hausse des taux de 25 points de base par la Fed en mai, les traders du marché monétaire estimant à 92 % les chances d'une telle décision, selon l'outil Fedwatch du CME Group.

La plupart des responsables politiques de la Fed ont reconnu la semaine dernière que la banque centrale avait encore du travail à faire pour réduire l'inflation, avant d'entrer dans la période d'interdiction jusqu'à la prochaine réunion politique.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé suite aux récents signes de ralentissement de l'inflation et de l'activité économique, bien que les investisseurs semblent de plus en plus préoccupés par une éventuelle impasse sur le plafond de la dette américaine. [US/]

Le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, a déclaré que la Chambre voterait son projet de loi sur les dépenses et la dette cette semaine, alors que les inquiétudes persistent sur le fait que le gouvernement américain pourrait atteindre le plafond de la dette plus tôt que prévu.

À 11:44 ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 52,81 points, soit 0,16%, à 33 756,15, le S&P 500 était en baisse de 12,52 points, soit 0,30%, à 4 121,00, et le Nasdaq Composite était en baisse de 98,14 points, soit 0,81%, à 11 974,32.

Les secteurs défensifs de la santé, des services publics et de la consommation de base ont été parmi les rares gagnants.

First Republic Bank a gagné 6,3 % avant la publication de son rapport trimestriel. Les actions de la banque régionale ont chuté de 88 % cette année en raison de la crise bancaire américaine.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 1,05 contre 1 sur le NYSE et de 1,75 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 17 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 52 nouveaux sommets et 139 nouveaux creux.