Tesla fait marche arrière sur le bitcoin, invoquant le climat

Musk a invoqué les préoccupations climatiques pour justifier sa décision.

Après son tweet, le bitcoin a chuté de plus de 7 %.

En février dernier, Tesla a acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins.

Elle a commencé à accepter les bitcoins comme moyen de paiement le mois suivant, ce qui a provoqué une hausse de 20 % de la plus grande monnaie numérique du monde.

Le bitcoin est créé lorsque des ordinateurs très puissants s'affrontent pour résoudre des énigmes mathématiques complexes.

Il s'agit d'un processus à forte intensité énergétique qui repose souvent sur l'électricité produite à partir de combustibles fossiles, notamment le charbon.

Le "minage" du bitcoin consomme actuellement la même quantité d'énergie que les Pays-Bas en 2019, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie et de l'université de Cambridge.

Les investisseurs et les écologistes ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme sur le bitcoin, citant les émissions de dioxyde de carbone liées à l'exploitation minière.

La domination des mineurs de bitcoin chinois et le refus de troquer les combustibles fossiles bon marché contre des énergies renouvelables plus coûteuses rendent plus difficile la résolution du problème des émissions.

En théorie, les analystes de la chaîne de blocs affirment qu'il est possible de suivre la source du bitcoin, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une prime pour le bitcoin vert.

Musk est un fan des monnaies numériques, mais il défend également les technologies propres.

Ses tweets ont fait connaître le dogecoin, autrefois obscur.

Musk a déclaré dimanche que sa société de fusées commerciales SpaceX prendra la crypto-monnaie inspirée des mèmes comme paiement lors d'une mission lunaire l'année prochaine.