Tesla perd sa tentative de soumettre une plainte pour harcèlement sexuel à l'arbitrage.

Le juge Stephen Kaus de la Cour supérieure de Californie à Oakland a rejeté la motion de Tesla visant à contraindre l'arbitrage dans une brève ordonnance sans explication lundi.

Les avocats de la plaignante, Jessica Barraza, avaient fait valoir qu'une convention d'arbitrage qu'elle avait signée n'était pas valable parce qu'elle l'obligeait indûment à présenter des réclamations dans le cadre d'une procédure confidentielle tout en permettant à Tesla d'engager des poursuites en audience publique.

Dans l'action en justice déposée en novembre, Barraza affirme que les ouvriers et les superviseurs de l'usine de Fremont, en Californie, faisaient régulièrement des commentaires et des gestes obscènes aux employées, et que la société n'a pas donné suite aux plaintes.

L'action en justice est l'une des sept actions en cours devant le tribunal de l'État de Californie qui portent des accusations similaires contre Tesla. Kaus préside cinq autres de ces affaires.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mardi. Un avocat de Barraza n'a pas non plus répondu.

En plus des plaintes de harcèlement sexuel en cours, Tesla fait face à des poursuites distinctes l'accusant de tolérer une discrimination raciale généralisée dans ses usines. Le mois dernier, un juge californien a accordé 15 millions de dollars à un ancien ouvrier noir qui a déclaré avoir été victime d'insultes et de graffitis racistes de la part de ses collègues.

Tesla a déclaré qu'elle ne tolérait pas le harcèlement et qu'elle avait pris des mesures disciplinaires et licencié des travailleurs ayant commis des actes répréhensibles.