Tesla vise une production avant fermeture à Shanghai d'ici la mi-mai

Tesla a l'intention d'augmenter la production de son usine de Shanghai à 2 600 voitures par jour à partir du 16 mai, a-t-elle déclaré dans un mémo interne vu par Reuters, alors qu'elle cherche à rétablir la production aux niveaux d'avant le verrouillage de la ville pour contrôler le COVID-19.

Tesla, qui ne fait actuellement fonctionner qu'une seule équipe, prévoit d'en ajouter d'autres à son usine de Shanghai à partir du 16 mai pour atteindre l'objectif, selon le mémo examiné par Reuters.

Cela porterait la production hebdomadaire à 16 900 véhicules sur la base de la semaine de travail établie par Tesla dans cette usine, selon les calculs de Reuters.

Cela représenterait également un retour aux niveaux de production de l'usine avant que le verrouillage de Shanghai, fin mars, n'oblige la société à y suspendre le travail.

Tesla a refusé de fournir un commentaire immédiat.

Avant le verrouillage, Tesla avait fait tourner trois équipes à l'usine de Shanghai. L'usine, qui fabrique les Model 3 et Model Y de Tesla, a rouvert le 19 avril après une fermeture de 22 jours, la plus longue depuis l'ouverture du site fin 2019.

La fermeture de Shanghai a également été un défi pour Tesla et d'autres fabricants en raison de la complication de l'obtention de pièces auprès des fournisseurs.

Dans un exemple, Aptiv, qui fournit des harnais de câbles à Tesla, n'a pas pu reprendre sa production à la mi-avril et on craignait que cela ait un effet d'entraînement sur la production du constructeur automobile, selon une personne familière avec la question.

Mais Tesla a réussi à obtenir des faisceaux de câbles d'autres fournisseurs et Aptiv a obtenu l'approbation des autorités pour reprendre la production à la fin du mois d'avril, a précisé la personne.

Aptiv n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La perturbation de l'usine Tesla de Shanghai a été l'une des conséquences les plus médiatisées des mesures prises par la Chine pour contrôler sa plus grande épidémie de COVID-19, qui ont également réduit la consommation, y compris les ventes de véhicules.

Les ventes de véhicules électriques (VE) étaient en plein essor en Chine avant les blocages du COVID. Les ventes de Teslas en Chine ont bondi de 56 % au premier trimestre, tandis que les ventes de VE de son grand rival en Chine, BYD, ont été multipliées par cinq.

Tesla a assemblé 55 462 véhicules en mars dans son usine de Shanghai lorsqu'elle a interrompu sa production pendant six jours au cours du mois, selon les données de la China Passenger Car Association.

La réouverture de son usine de Shanghai a été fortement médiatisée par les médias d'État et a été entreprise avec le soutien des autorités qui ont aidé Tesla à transporter plus de 6 000 travailleurs et à effectuer des travaux de désinfection, a rapporté Reuters cette semaine.

Toutefois, les progrès de Tesla surviennent alors qu'une enquête a montré que les entreprises japonaises ont du mal à rouvrir leurs usines à Shanghai, ce qui indique des difficultés avec les efforts du gouvernement municipal pour aider les entreprises clés à reprendre le travail.

Le Shanghai Japanese Commerce and Industry Club a déclaré jeudi que sur 54 entreprises ayant répondu à une enquête menée du 27 au 30 avril, 63 % ont déclaré que leurs usines n'avaient pas encore repris leurs activités. (Reportage de Zhang Yan, Brenda Goh ; montage de Sam Holmes et Jason Neely)