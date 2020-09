Tessin: les transactions immobilières au plus bas depuis 2003

Zurich (awp) - Les transactions immobilières ont connu une nouvelle contraction au Tessin entre avril et juin, repassant sous la barre des 1000, du jamais vu depuis 2003, relève mercredi le bureau cantonal de la statistique dans son relevé périodique provisoire.

Au total, 978 opérations immobilières ont été effectuées dans le canton italophone au cours du deuxième trimestre, soit 165 (14,4%) de moins qu'à la même période un an plus tôt. Si une baisse est observée dans tous les segments, c'est celui des propriétés par étage (PPE) qui ont connu la plus forte contraction (-21,4%).

En termes de valeur également, les transactions se sont érodées, mais dans une moindre mesure, accusant un repli de 2,3% sur un an, à 900,6 millions de francs suisses.

L'évolution est cependant contrastée: la principale sous-catégorie des parcelles construites affiche une progression de 8,7% à 533,8 millions, alors que les PPE et les parcelles à construire enregistrent un repli de respectivement 14,7% et 17,5%.

buc/ol